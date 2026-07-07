Η Αργεντινή με οδηγό τον Μέσι απέναντι στους «Φαραώ» για μία θέση στους «8»

Αφού απέκλεισε «δια πυρός και σιδήρου» την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου (3-2 στην παράταση, κ.α. 1-1) η Αργεντινή, με επικεφαλής τον ιδιοφυή Λιονέλ Μέσι, αντιμετωπίζει απόψε (7/7, 19:00) την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ, στην Ατλάντα, με «έπαθλο» μία θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Εκτός από το αστείρευτο ταλέντο του «ψύλλου» και τις δύο εξαιρετικές στιγμές του αμυντικού Λισάντρο Μαρτίνεθ, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δυσκολεύτηκαν για 120 λεπτά απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο, που βρίσκεται στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και συμμετείχε για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αυτό το αποτέλεσμα έχει αφήσει μια αίσθηση ανησυχίας στον προπονητή Λιονέλ Σκαλόνι και τους παίκτες του, οι οποίοι εξαρτώνται πλήρως από τον 39χρονο Μέσι, που έχει σκοράρει επτά από τα 11 γκολ τους στους πρώτους τέσσερις αγώνες της διοργάνωσης.

Με εμφανή έλλειψη τόσο φυσικής φρεσκάδας, όσο και ιδεών παιχνιδιού, οι Αργεντινοί, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εντυπωσιάσει ως ομάδα στο τουρνουά, επέδειξαν αδυναμίες που τόνισε και ο αρχηγός τους.

«Δεν μπορούσαμε να τους πιέσουμε σωστά. Υπήρχε πολύς χώρος ανάμεσα στις γραμμές μας. Όταν οι μέσοι μας ήθελαν να περιορίσουν τους κεντρικούς αμυντικούς τους, οι αμυντικοί μας είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση να καλύψουν. Δεν ήμασταν καλά συντονισμένοι», σχολίασε ο Μέσι, εξαντλημένος αλλά με καθαρό μυαλό και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσαμε να διατηρήσουμε το μαρκάρισμα μας. Δεν είχαν την μπάλα, κι όμως μας έκαναν να τρέχουμε επειδή δεν πιέζαμε αποτελεσματικά».

Απόψε στην Ατλάντα, οι Αργεντινοί διεθνείς θα πρέπει να καλύψουν όλες αυτές τις αδυναμίες εναντίον της Αιγύπτου του Μοχάμεντ Σαλάχ. Και το ερώτημα θα είναι επίσης αν οι παίκτες, που τελείωσαν τον αγώνα εξαντλημένοι και υπέφεραν από κράμπες, θα έχουν ανακτήσει τις δυνάμεις τους. Θα αναρρώσουν πλήρως ο Φακούντο Μεντίνα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εμφανώς από μυϊκό τραυματισμό, ή ο Έντσο Φερνάντεζ, που αντιμετώπισε πολλές κράμπες;

Κατά την διάρκεια αυτών των τριών ημερών που μεσολάβησαν, η κύρια εστίαση για το αργεντίνικο επιτελείο ήταν η ανάρρωση. Η προπόνηση ακυρώθηκε το Σάββατο το πρωί λόγω καταιγίδας και οι παίκτες έκαναν ασκήσεις αποκατάστασης στο γυμναστήριο του προπονητικού κέντρου της Ίντερ Μαϊάμι.

Ωστόσο, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» ξέρουν πολύ καλά πώς να βγαίνουν νικητές μέσα από αντιξοότητες, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές σε αυτήν τη διοργάνωση, αλλά και παλαιότερα, στον τελικό του 2022 εναντίον της Γαλλίας, που έληξε στη διαδικασία των πέναλτι (3-3, 4-2 στα πέναλτι).

«Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, ποτέ δεν ήταν, και δεν ήταν εύκολο ούτε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, οπότε θα το προσεγγίσουμε με ψυχραιμία», δήλωσε ο Λεάντρο Παρέδες και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς πάντα να παίζεις όσο καλύτερα μπορείς. Μερικές φορές πρέπει να υποφέρεις».

Εκτός από τον ημιτελικό εναντίον της Κροατίας (3-0), οι Αργεντινοί δεν είχαν κανένα εύκολο αγώνα στο Κατάρ πριν γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, καθώς απέφυγαν οριακά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά εναντίον της Ολλανδίας (2-2, 4-3 στα πέναλτι) και υπέστησαν την πρώτη ήττα από τη Σαουδική Αραβία του Ερβέ Ρενάρ (2-1).

«Πάντα πρέπει να βρίσκεις τα θετικά. Αυτή η ομάδα δεν τα παρατά ποτέ», τόνισε ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Οι Αιγύπτιοι, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν την ιστορική τους πορεία στο τουρνουά, και ο Μοχάμεντ Σαλάχ και οι συμπαίκτες του προσεγγίζουν αυτόν τον αγώνα, χωρίς άγχος, μετά την δύσκολη νίκη τους επί της Αυστρίας (1-1, 4-2 στα πέναλτι). «Είπα στα παιδιά ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση στην οποία μπορούμε να παίξουμε. Απολαύστε την και μην αφήσετε την πίεση να σας κυριεύσει», δήλωσε ο Σαλάχ.

«Το αιγυπτιακό, αφρικανικό και αραβικό ποδόσφαιρο έχει πετύχει καλά αποτελέσματα, αλλά έχει μείνει πίσω σε πολλές διοργανώσεις. Προσπαθούμε να καλύψουμε τη διαφορά, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες», σχολίασε ο Αιγύπτιος προπονητής, Χοσάμ Χασάν, ο οποίος φιλοδοξεί «να έχει μια εθνική ομάδα που παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει την δική της προσωπικότητα και επιβάλλει το στυλ της σε κάθε φάση: στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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