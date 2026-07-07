Ουκρανία: Βρέθηκε νεκρή η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό

Νέα και απρόσμενη τροπή, αντάξια σεναρίου κινηματογραφικού θρίλερ, παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης που συγκλόνισε το Μονακό στα τέλη Ιουνίου. Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, η οποία καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ, βρέθηκε νεκρή στο Κίεβο υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Δευτέρας 6/7 στην ουκρανική πρωτεύουσα, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Μέχρι στιγμής οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για τις συνθήκες θανάτου της, ωστόσο έχουν ήδη συλλάβει δύο υπόπτους.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) και έναν πρώην αξιωματικό των σωμάτων ασφαλείας.

Ο θάνατος της βασικής υπόπτου δημιουργεί νέα ερωτήματα γύρω από μία υπόθεση που ήδη είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι αρχές του Μονακό και της Γαλλίας ερευνούσαν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε οργανωθεί από περισσότερα πρόσωπα και όχι από μία μόνο δράστιδα.

H 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα

Το χρονικό της βομβιστικής επίθεσης

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουνίου σε πολυτελή συνοικία του Μονακό, όταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα σε σακούλα αγορών εξερράγη τη στιγμή που από το σημείο περνούσε ο 58χρονος επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμολάγιεφ, συνοδευόμενος από τη φερόμενη σύντροφό του, την 46χρονη Άννα Νασομπίνα, και τον 13χρονο γιο της.

Οι εισαγγελικές αρχές του Μονακό υποστηρίζουν ότι η Μπερεζόφσκα είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα για να μην αναγνωριστεί από τις κάμερες ασφαλείας. Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης την καταγράφει να κάθεται σε παγκάκι κοντά στο σημείο αρκετή ώρα πριν από την έκρηξη, ενώ αργότερα επέστρεψε για να αφήσει τη σακούλα με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι βρισκόταν περίπου δώδεκα μέτρα μακριά όταν πυροδότησε εξ αποστάσεως τη βόμβα, μόλις τα θύματα βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Η έκρηξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Ο Γερμολάγιεφ υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Άννα Νασομπίνα ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της. Ο 13χρονος γιος της τραυματίστηκε ελαφρύτερα και φέρεται να έχει καταθέσει στους ερευνητές πολύτιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με έναν αυτόπτη να δηλώνει ότι αντίκρισε τη γυναίκα «χωρίς τα πόδια της» αμέσως μετά την έκρηξη.

Διεθνές ανθρωποκυνηγητό

Μετά την επίθεση οι αρχές του Μονακό ταυτοποίησαν την Αναστασία Μπερεζόφσκα ως βασική ύποπτη και εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ η Interpol προχώρησε στην έκδοση Red Notice για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 39χρονη είχε ουκρανική υπηκοότητα, μιλούσε γερμανικά και έφερε χαρακτηριστικό τατουάζ, πιθανότατα με φίδι, στο δεξί της χέρι από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα.

Οι ερευνητές εκτιμούσαν ότι είχε καταφέρει να διαφύγει αρχικά στη Γαλλία, στη συνέχεια στην Ιταλία και ενδεχομένως μέσω των Βαλκανίων, ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι χρησιμοποιούσε ουκρανικά ταξιδιωτικά έγγραφα που της επέτρεπαν να κινείται σχετικά εύκολα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι γαλλικές και γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και οχήματα που φέρεται να χρησιμοποιούσε, στην προσπάθεια να χαρτογραφήσουν το δίκτυο διαφυγής της.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα εξαιτίας του προφίλ του στόχου της επίθεσης.

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ είναι ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες ουκρανικής καταγωγής με σημαντικές δραστηριότητες στον χώρο των ακινήτων και των επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, καθώς το 2023 οι ουκρανικές αρχές του επέβαλαν κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι είχε επιχειρηματικές σχέσεις με την κατεχόμενη Κριμαία και οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονταν με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει απορρίψει στο παρελθόν τις σχετικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές του Μονακό, διαθέτει επίσης κυπριακή υπηκοότητα, ενώ το όνομα της οικογένειάς του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη διεθνή επικαιρότητα εξαιτίας οικονομικής υπόθεσης στην Εσθονία.

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι εισαγγελείς του Μονακό θεωρούν ότι η Αναστασία Μπερεζόφσκα δεν έδρασε μόνη της. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε και εκτελέστηκε η επίθεση, η χρήση τηλεχειριζόμενου εκρηκτικού μηχανισμού, η προσεκτικά σχεδιασμένη διαφυγή και οι κινήσεις της σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπήρξε οργανωμένη υποστήριξη.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να συνδέουν την υπόθεση με κρατικές υπηρεσίες ή ξένες κυβερνήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία μεταξύ των αρχών του Μονακό, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας.

Η είδηση του θανάτου της βασικής υπόπτου προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο μυστηρίου στην υπόθεση, καθώς εάν επιβεβαιωθεί ότι δολοφονήθηκε, οι ανακριτικές αρχές ενδέχεται να χάσουν το πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το ποιος σχεδίασε και ποιος χρηματοδότησε μία από τις πιο εντυπωσιακές βομβιστικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο Μονακό.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί επίσημα οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη δολοφονία της Μπερεζόφσκα και στη βομβιστική επίθεση που ερευνάται.



Πηγή: skai.gr

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