Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας και συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης Ρωσίδα, η οποία φέρεται για περίπου έναν μήνα να υπέστη φρικτά βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα, μέσα σε σπίτι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος στη Ρωσίδα, η οποία - όπως διακρίνεται στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το cretalive, είναι πεσμένη στο πάτωμα και σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλιά με... μπαλτά:

Το κινητό με τα βίντεο της φρίκης

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, μετά από καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της παθούσας.

Με επείγον σήμα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφύλης. Έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι, τα οποία είχαν ήδη περιποιηθεί με επιδέσμους.

Στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε ότι φιλοξενούνταν επί περίπου 30 ημέρες στο σπίτι της 42χρονης στην Αγία Τριάδα, όπου καταγράφηκαν και τα επίμαχα βίντεο. Περιέγραψε έναν κύκλο συνεχών ξυλοδαρμών, ύβρεων και εκφοβισμού, ενώ κατήγγειλε ακόμη ότι η δράστιδα την είχε δέσει με καλώδιο, στερώντας της τη δυνατότητα διαφυγής. Όπως ανέφερε, κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνο όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Πηγή: skai.gr

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