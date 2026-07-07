Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικά στρατιωτικά εργοστάσια στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στοχευμένες επιθέσεις εναντίον δύο εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με το Κίεβο, συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ένας από τους στόχους ήταν οι εγκαταστάσεις της Kremniy EL Group, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους μικροηλεκτρονικής της Ρωσίας. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η εταιρεία παράγει εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, το Κίεβο υποστήριξε ότι επλήγη και εργοστάσιο χημικών στην ίδια περιοχή, το οποίο φέρεται να κατασκευάζει συστατικά για πυραυλικά καύσιμα και εκρηκτικές ύλες που αξιοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν συνολικά 452 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, επιχείρησαν να πλήξουν στόχους σε 17 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Όπως ανέφεραν οι ρωσικές αρχές, ζημιές καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, αλλά και η βιομηχανική περιφέρεια της Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, είχε δηλώσει μέσω Telegram ότι «περισσότερα από 430 drones» κινήθηκαν προς τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συντριπτική πλειονότητα καταρρίφθηκε προτού προσεγγίσει την πόλη, ενώ 36 εξ αυτών αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

Εφόσον οι συγκεκριμένοι αριθμοί επιβεβαιωθούν, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας από πλευράς όγκου τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο dpa. Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν καταστεί δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.



Πηγή: skai.gr

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