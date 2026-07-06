Σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Η FIFA «ακύρωσε» την κόκκινη επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση Τραμπ

Ο Φολαρίν Μπάλογκαν είναι διαθέσιμος τελικά να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Βελγίου, αφού η FIFA ανέστειλε την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα που του είχε επιβληθεί.

Ο 25χρονος επιθετικός δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ εναντίον του αμυντικού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, καθώς οι συνδιοργανωτές κέρδισαν τον αγώνα στη φάση των 32 με 2-0.

Η FIFA όμως ανακοίνωσε ότι η αυτόματη ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα θα ανασταλεί για ένα έτος.

Η Βασιλική Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RBFA) δήλωσε ότι εξεπλάγη από την απόφαση της FIFA και ότι «εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές» ως απάντηση.

«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της ποινής αποκλεισμού από αγώνες αναστέλλεται για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους», ανέφερε η FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, σε σχετική ανακοίνωσή της. «Εάν ο Φολαρίν Μπάλογκαν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, η αναστολή θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων που θα επιβληθούν για τη νέα παράβαση».

Μετά την απόφαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA για το ότι «διόρθωσε μια μεγάλη αδικία» σε μια ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ, φίλος του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, έγραψε: «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να ζητήσει από την ομοσπονδία να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα που επιβλήθηκε στον Αμερικανό επιθετικό, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Reuters που ενημερώθηκε για τη συνομιλία.

Ο επιθετικός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Κρίστιαν Πούλισιτς, δήλωσε ότι η ομάδα έμαθε στο λεωφορείο, καθ’ οδόν προς την προπόνηση της Κυριακής, ότι η ποινή ενός αγώνα είχε ανασταλεί και πρόσθεσε ότι ο Μπαλογκούν είναι «πολύ χαρούμενος». Ο Πούλισιτς πρόσθεσε: «Απλά ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και σε όλους μας. Το φάουλ δεν ήταν αυτό που φάνηκε, ήταν αυστηρό».

Η RBFA επισήμανε ότι όλες οι προηγούμενες κόκκινες κάρτες που δόθηκαν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είχαν ως αποτέλεσμα την αυτόματη αποβολή και ότι η απόφαση της FIFA βρίσκεται σε «άμεση αντίθεση» με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι «επιβεβαιώθηκαν ρητά» από τον οργανισμό προς όλες τις συμμετέχουσες χώρες τον Μάιο. Η RBFA προσθέτει: «Προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι στο άθλημά μας, τόσο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA όσο και σε μελλοντικές διοργανώσεις του τουρνουά, η RBFA εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν μεταξύ άλλων που είχαν ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης. Ερωτηθείς για την απόδοση των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο είπε: «Ήταν υπέροχη. Τους έκαναν ζημιά με εκείνη την κόκκινη κάρτα». «Πρέπει να υπάρξει προσφυγή για αυτό το ζήτημα. Πιθανότατα είναι πολύ αργά πια για κάτι τέτοιο».

Σε γενικές γραμμές, στις ΗΠΑ, έχει εκφραστεί μεγάλη ανησυχία από τους οπαδούς σχετικά με την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ένας από τους κορυφαίους παίκτες τους. Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν αμφισβητήσει την απόφαση και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες του ποδοσφαίρου - όσον αφορά την υποχρέωση αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο μετά από κόκκινη κάρτα και την επακόλουθη αποβολή από τον επόμενο αγώνα.

Ο Μπαλογκούν έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο παίκτη της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνοντας δύο γκολ για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, η οποία ξεκίνησε τη συμμετοχή της με νίκη 4-1 επί της Παραγουάης.

Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ άνοιξε επίσης το σκορ εναντίον της Βοσνίας, πριν αποβληθεί στο 64ο λεπτό μετά από μια σύγκρουση με τον Μουχαρέμοβιτς.

Καθώς ο Μπαλογκούν προσπαθούσε να προστατεύσει τη μπάλα, ο Μουχαρέμοβιτς κατάφερε να βρεθεί μπροστά του, και το πόδι του επιθετικού προσγειώθηκε στο πίσω μέρος του αστραγάλου του Βόσνιου, προκαλώντας του στραμπούληγμα.

Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Ραφαέλ Κλάους έβγαλε την κόκκινη κάρτα, αφού τον έστειλαν στο ΩΑΡ για να παρακολουθήσει επανάληψη του περιστατικού σε αργή κίνηση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, η κόκκινη κάρτα «επιφέρει αυτόματα αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα», αλλά η διοργανώτρια αρχή «μπορεί να επιβάλει επιπλέον αποκλεισμούς από αγώνες και άλλα πειθαρχικά μέτρα».

Κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του τουρνουά, η ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα που είχε επιβληθεί στον μέσο του Κατάρ, Άσιμ Μάντιμπο, αυξήθηκε σε πέντε αγώνες λόγω του φάουλ που έκανε στον Καναδό Ισμαήλ Κονέ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι.

Υπάρχει όμως πρόσφατο προηγούμενο όπου η FIFA ανέστειλε μια απαγόρευση συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, έλαβε άδεια να αγωνιστεί στον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του στο τουρνουά, παρά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα εναντίον της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος αποβλήθηκε για χτύπημα με τον αγκώνα στην πλάτη του Ντάρα Ο'Σέι κατά τη διάρκεια της ήττας της Πορτογαλίας με 2-0 στα προκριματικά τον Νοέμβριο και αρχικά του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων.

Ωστόσο, αφού έμεινε εκτός αγώνα εναντίον της Αρμενίας, η FIFA ανέστειλε για ένα έτος το υπόλοιπο της ποινής στις 25 Νοεμβρίου, επιτρέποντας στον Ρονάλντο να αγωνιστεί στους δύο πρώτους αγώνες της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την Πέμπτη, ο Μπαλογκούν έγινε ο 12ος παίκτης που δέχτηκε κόκκινη κάρτα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι όμως ο πρώτος που δεν θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού.

Η απόφαση της FIFA να ακυρώσει, ουσιαστικά, την κόκκινη κάρτα που του επιβλήθηκε στον αγώνα εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι αξιοσημείωτη.

Σε αντίθεση με την Πρέμιερ Λιγκ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν υπάρχει διαδικασία έφεσης κατά μιας κόκκινης κάρτας. Πρόκειται για μια διαδικασία που αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας του διαιτητή.

Πολλοί θα επισημάνουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέτισε μόνο έναν αγώνα από την ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων, μετά την αποβολή του για βίαιη συμπεριφορά στα προκριματικά.

Αυτό είναι δίκαιο, αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου η FIFA έδειξε επιείκεια πριν από την έναρξη ενός τουρνουά.

Αυτό τώρα όμως είναι διαφορετικό. Πρόκειται για κόκκινη κάρτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξαφνικά, ο κορυφαίος παίκτης της διοργανώτριας χώρας είναι διαθέσιμος για έναν κρίσιμο αγώνα νοκ-άουτ. Στις ΗΠΑ ξέσπασε μια έντονη αντιπαράθεση στα ΜΜΕ με στόχο την αναίρεση της απόφασης.

Και αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό ερώτημα τώρα είναι για το πώς ελήφθη η απόφαση; Η FIFA δεν δίνει καμία λεπτομέρεια.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τη FIFA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι μια «μεγάλη αδικία» έχει διορθωθεί.

Δεδομένης της γνωστής στενής σχέσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της FIFA, θα τεθούν ερωτήματα σχετικά με την εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση υπέρ των συνδιοργανωτών.

Πάρτε για παράδειγμα τον Μαδίμπο του Κατάρ, ο οποίος αποβλήθηκε για μια επαφή που προκάλεσε κάταγμα στο πόδι του Καναδού μέσου Κονέ.

Φαινόταν σαν ένα ατύχημα, αλλά στον Μαδίμπο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων.

Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι η FIFA αποφασίζει κατά το δοκούν.

Πηγή: skai.gr

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