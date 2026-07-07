Σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την ισραηλινή κυβέρνηση γενικότερα, εξαπολύει την Τρίτη το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.

Δηλώσεις στο Fox News και στην εκπομπή έκανε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, και η χαρακτηριστικότερη ατάκα του αφορούσε στην πρόθεση της Ουάσινγκτον να πουλήσει F-35 και κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία.

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«Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τους δοθούν τα F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Kάτι τέτοιο θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή» υπογράμμισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

«Τις τελευταίες ημέρες, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που διακινούνται από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συντονισμένο και σκόπιμο τρόπο αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης.

»Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και οι συνεργάτες του διαστρεβλώνουν σκόπιμα κάθε κριτική που τούς απευθύνεται και επιδιώκουν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγάνδας.

»Αυτές οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν πείθουν πλέον τη διεθνή κοινότητα. Δεν έχουν καταφέρει να αποκρύψουν τη γενοκτονία της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα, τις πολιτικές κατοχής και προσάρτησης στην περιοχή και τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες.

»Ο στόχος της Τουρκίας είναι όλες οι χώρες και οι λαοί της περιοχής να ζουν με ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.

»Με αυτή την κατανόηση, καλούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να ακολουθήσει μια εποικοδομητική και ειρηνική πολιτική.

»Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

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