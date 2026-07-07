Εθνική Ασφαλιστική: Στόχος παραγωγή ασφαλίστρων 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030

Η Εθνική Ασφαλιστική συμπληρώνει φέτος 135 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, έχοντας ως βασικό στόχο η παραγωγή ασφαλίστρων να φθάσει τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, με τη στήριξη του νέου βασικού μετόχου, της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε εορταστική εκδήλωση που παρέθεσε στους δημοσιογράφους η διοίκηση της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης, ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν θετικό καθώς ξεπεράστηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί ενώ σημείωσε ότι, στον ίδιο ρυθμό συνεχίζεται και το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά στην στρατηγική πωλήσεων και τα δίκτυα, ανέφερε ότι το bancassurance θα είναι επιταχυντής των πωλήσεων από το 2027, ενώ οι πωλήσεις από συνεργάτες διαμεσολαβητές παραμένει βασικός παράγοντας ανάπτυξης. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλιστές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το 2030 διπλάσια παραγωγή απ' ό,τι σήμερα, φτάνοντας στα 1,6 δισ. ευρώ», δήλωσε ο κ. Μαζαράκης.

Ο ίδιος υπογράμμισε, ακόμη, ότι η παρουσία ενός ισχυρού Έλληνα βασικού μετόχου, της Τράπεζας Πειραιώς, ενισχύει σημαντικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη θα είναι ισορροπημένη μεταξύ των Γενικών Ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ η εταιρεία ενδιαφέρεται να ενισχύσει την παρουσία της στην ιδιωτική συνταξιοδότηση, είτε μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων, είτε μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας επανέλαβε ότι, σύμφωνα με τη θέση της ασφαλιστικής αγοράς, οφείλονται κυρίως στο αυξημένο κόστος των υπηρεσιών των ιδιωτικών κλινικών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική αριθμεί 1,9 εκατ. ασφαλισμένους, κατέχει μερίδιο αγοράς 13,6%, εμφανίζει συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 835 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης Φερεγγυότητας II (Solvency II) διαμορφώνεται στο 177%. Την τελευταία δεκαετία έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ κατατάσσεται στο Top 5% των εταιρειών παγκοσμίως στην αξιολόγηση ESG της EcoVadis.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική πορεία του 2025, η διοίκηση ανέφερε ότι συνεχίστηκε η υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με στόχο τη διατήρηση σταθερής και βιώσιμης κερδοφορίας, επαρκούς ρευστότητας και περιορισμένης μεταβλητότητας των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Μέσω ενός καλά διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που λαμβάνει υπόψη τη δομή των ασφαλιστικών αποθεμάτων, η στρατηγική αυτή απέφερε σταθερά υψηλή κερδοφορία, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας.

Η θετική δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με το πρώτο εξάμηνο να κινείται πάνω από τους στόχους της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το πρώτο τρίμηνο, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε ισχυρή εμπορική και λειτουργική επίδοση, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 216,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Παράλληλα, η κερδοφορία του πρώτου τριμήνου κινήθηκε υψηλότερα του προϋπολογισμού, υποστηριζόμενη από τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση της εταιρείας, ενώ η θετική πορεία συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας στηρίζεται στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της εταιρείας στον Όμιλο Πειραιώς και στην ανάπτυξη του bancassurance, στη δημιουργία νέου μοντέλου ασφάλισης υγείας με έμφαση στην πρόληψη και τη συγκράτηση του κόστους, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ενίσχυση του εταιρικού παραγωγικού δικτύου και στην περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με τελικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης της αγοράς στους βασικούς ασφαλιστικούς κλάδους και την εδραίωση της Εθνικής Ασφαλιστικής ως του «καθαρού εθνικού πρωταθλητή» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.