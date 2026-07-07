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Μπόνγκα: Τα νούμερα σε Euroleague και εθνική Γερμανίας τα τελευταία χρόνια

Τα νούμερα του Ισαάκ Μπόνγκα στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια

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Μπόνγκα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ισαάκ Μπόνγκα, ο οποίος εδώ και μερικά 24ωρα έχει μείνει ελεύθερος από την Παρτίζαν. Ο «Επτάστερος», είναι έτοιμος να κάνει δικό του έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση «3», όσο και στη θέση «4».

Ο Μπόνγκα είναι ένας παίκτης με αμυντικό φίλτρο. Μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδος κατάσταση, σε φάσεις όπου ο Παναθηναϊκός υπερασπίζεται τη ρακέτα του. Ενώ έχει και επιθετικά χαρίσματα, ιδίως πίσω από τα 6.75 (τρίποντο).

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Euroleague
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