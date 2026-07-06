Αίγυπτος: Στο φως χαμένη βυζαντινή πόλη και τάφοι με «χρυσές γλώσσες»

Δύο εντυπωσιακές αρχαιολογικές ανακαλύψεις ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές, φέρνοντας στο φως μια καλά διατηρημένη πόλη της βυζαντινής περιόδου στη Δυτική Έρημο και ένα εκτεταμένο νεκροταφείο με δεκάδες τάφους κοντά στην Αλεξάνδρεια.

Τα νέα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς φωτίζουν την καθημερινή ζωή, την οικονομική δραστηριότητα και τις ταφικές πρακτικές στην Αίγυπτο πριν από περίπου 1.600 έως 2.000 χρόνια, ενώ ενισχύουν παράλληλα τις προσπάθειες της χώρας να αναδείξει τον αρχαιολογικό της πλούτο και να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες.

Μέρος των Βυζαντινών τάφων

Μια άγνωστη βυζαντινή πόλη αναδύεται από την έρημο



Η πρώτη ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στην Όαση Ντάχλα (Dakhla Oasis), στην επαρχία New Valley της Δυτικής Ερήμου. Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια οργανωμένη αστική εγκατάσταση του 4ου αιώνα μ.Χ., όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η πόλη παρουσιάζει εντυπωσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό, με κεντρικούς δρόμους που διασταυρώνονται σχηματίζοντας δημόσιες πλατείες και συνοικίες.

Στην καρδιά της δεσπόζει μια μεγάλη βασιλική εκκλησία, ενώ στις παρυφές της εντοπίστηκαν δύο πύργοι επιτήρησης, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν αμυντικό ρόλο για την προστασία του οικισμού.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ακόμη ένα ισχυρά οχυρωμένο κτίσμα με ιδιαίτερα παχείς αμυντικούς τοίχους, καθώς και συγκροτήματα κατοικιών με καμαροσκέπαστες αίθουσες υποδοχής, κουζίνες, φούρνους αρτοποιίας και πέτρινους χειρόμυλους, στοιχεία που αποτυπώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λεγόμενη «Οικία του Τισούς», η οποία αποδίδεται σε έναν διάκονο της πρώιμης χριστιανικής κοινότητας. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ενδέχεται να λειτουργούσε ως χώρος λατρείας πριν από την ανέγερση της μεγάλης βασιλικής εκκλησίας.



Νομίσματα, επιγραφές και πολύτιμα στοιχεία για την καθημερινή ζωή



Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα ξεχωρίζουν χρυσά και χάλκινα νομίσματα της εποχής του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (337-361 μ.Χ.), καθώς και περίπου 200 όστρακα, δηλαδή θραύσματα αγγείων που χρησιμοποιούνταν ως πρόχειρο υλικό γραφής.

Οι επιγραφές περιλαμβάνουν εμπορικές συναλλαγές, οικονομικά στοιχεία, διοικητικές σημειώσεις αλλά και προσωπικά μηνύματα, προσφέροντας στους ιστορικούς μια σπάνια εικόνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μιας επαρχιακής κοινότητας της ύστερης ρωμαϊκής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου.

Η Όαση Ντάχλα βρίσκεται ήδη στον ενδεικτικό κατάλογο της UNESCO για πιθανή ένταξη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της νέας ανακάλυψης.

Οι μυστηριώδεις τάφοι με τις «χρυσές γλώσσες»

Η δεύτερη ανακάλυψη έγινε στη Μαρίνα Ελ Αλαμέιν, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, σε περιοχή που ταυτίζεται με την αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη Λευκάσπιδα (Leukaspis).

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν 18 νέους τάφους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των γνωστών ταφικών μνημείων της περιοχής σε 48.

Από αυτούς, οι έντεκα είναι υπόγειοι λαξευτοί τάφοι βάθους έως οκτώ μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι είναι κατασκευασμένοι από ασβεστόλιθο στην επιφάνεια του εδάφους.

Σε αρκετούς τάφους οι αρχαιολόγοι βρήκαν τις λίθινες πλάκες σφράγισης ανέπαφες, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είχαν παραβιαστεί επί σχεδόν δύο χιλιετίες.

Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν ανθρώπινοι σκελετοί, πήλινα αγγεία, αμφορείς, λυχνάρια, βωμοί, καθώς και μια εντυπωσιακή γρανιτένια σαρκοφάγος μήκους περίπου 2,5 μέτρων με το κάλυμμά της άθικτο.

Οι «χρυσές γλώσσες»



Το μυστήριο των «χρυσών γλωσσών»



Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα συγκαταλέγονται οι λεγόμενες «χρυσές γλώσσες». Πρόκειται για λεπτά φύλλα χρυσού που είχαν τοποθετηθεί στο στόμα ορισμένων νεκρών.

Το συγκεκριμένο ταφικό έθιμο απαντά κυρίως στην ελληνορωμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου και συνδέεται με την πεποίθηση ότι ο νεκρός θα μπορούσε να μιλήσει ενώπιον των θεών στον κόσμο των νεκρών ή να επικοινωνήσει με τον θεό Όσιρι κατά τη μεταθανάτια κρίση.

Παρότι έχουν βρεθεί και στο παρελθόν παρόμοια αντικείμενα σε αιγυπτιακές νεκροπόλεις, κάθε νέα ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη συνύπαρξη αιγυπτιακών και ελληνορωμαϊκών θρησκευτικών παραδόσεων.

Βυζαντινός τάφος

Νέα ώθηση στον πολιτιστικό τουρισμό

Οι δύο ανακαλύψεις εντάσσονται στη στρατηγική της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές συναλλάγματος για την αιγυπτιακή οικονομία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τόσο η χαμένη βυζαντινή πόλη όσο και το νεκροταφείο της Μαρίνα Ελ Αλαμέιν θα αποτελέσουν αντικείμενο πολυετούς αρχαιολογικής έρευνας, καθώς θεωρείται πιθανό ότι κάτω από την άμμο κρύβονται ακόμη περισσότερα κτίρια, επιγραφές και αντικείμενα που μπορούν να συμπληρώσουν την εικόνα για μια περίοδο κατά την οποία η Αίγυπτος βρισκόταν στο σταυροδρόμι του ρωμαϊκού, βυζαντινού και πρώιμου χριστιανικού κόσμου.

Πηγή: skai.gr

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