Ο Τραμπ ήθελε για γυναίκα - τρόπαιο την πριγκίπισσα Νταϊάνα - «Ανατρίχιαζε η ίδια», λένε βρετανικά μέσα

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα μετά τον χωρισμό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο το 1992, πολλά χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου.

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρούσε, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις του, ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η σχέση του με άλλα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας φαίνεται πως ήταν διαφορετική...

Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει η Βρετανίδα παρουσιάστρια Σελίνα Σκοτ σε άρθρο της στους Sunday Times το 2015, ο Τραμπ επιθυμούσε η Νταϊάνα να γίνει η «γυναίκα-τρόπαιό» του. Όπως ανέφερε, της έστελνε συχνά ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα και ορχιδέες, οι οποίες «στοιβάζονταν στο διαμέρισμά της».

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι η πριγκίπισσα χαρακτήριζε τον Τραμπ «ανατριχιαστικό» και πως άρχισε να ανησυχεί από την επιμονή του. «Ένιωθε ότι η κατάσταση έμοιαζε με παρενόχληση», έγραψε η Σκοτ, υποστηρίζοντας ότι η Νταϊάνα προβληματιζόταν για το πώς έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση.

Μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, ο Τραμπ φέρεται να είχε δηλώσει σε φίλους του ότι η μεγαλύτερη λύπη του ήταν πως δεν είχαν ποτέ σχέση, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να είχε μια ρομαντική ευκαιρία μαζί της.

Ο Τραμπ διέψευσε τις φήμες

Ωστόσο, ο ίδιος έχει διαψεύσει ότι επιδίωξε να συνάψει ερωτική σχέση με τη Νταϊάνα. Σε συνέντευξή του το 2016 στον Πιρς Μόργκαν είχε δηλώσει ότι τη σεβόταν, αλλά δεν είχε κανένα ρομαντικό ενδιαφέρον για εκείνη. «Τη συνάντησα μία φορά και ήταν υπέροχη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, ο Τραμπ είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, χαρακτηρίζοντάς την «μια σπουδαία γυναίκα». Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Fox News είχε υποστηρίξει ότι στελέχη του παλατιού τού είχαν πει πως η βασίλισσα «δεν είχε περάσει τόσο καλά εδώ και 25 χρόνια».

Στον βρετανικό τύπο υπογραμμίζεται ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με την προσπάθεια προσέγγισης της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίζονται σε δημοσιεύματα και μαρτυρίες τρίτων και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: skai.gr

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