Xριστούγεννα στο Θέατρο: Παραστάσεις για όλη την οικογένεια

«O Καρυοθραύστης» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ο Καρυοθραύστης, το αριστούργημα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, δικαίως θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα μπαλέτα του ρεπερτορίου, αφού η συναισθηματική δύναμη και η θεατρικότητα της μουσικής του συνθέτη μαγεύουν διαχρονικά τους μικρούς και μεγάλους θεατές. Στην αρχική δίπρακτη μορφή του, σε χορογραφία του Λεφ Ιβάνοφ και λιμπρέτο του Μαριύς Πετιπά, για το οποίο συνέθεσε τη μουσική του ο Τσαϊκόφσκι, ο Καρυοθραύστης πρωτοπαρουσιάστηκε στο αυτοκρατορικό Θέατρο Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης στις 18 Δεκεμβρίου 1892. Η αρχική υπόθεση βασίζεται στο διήγημα «Ο καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικιών» του Ε.Τ.Α. Χόφμαν. Ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος εξελίσσει τη χορογραφία του Καρυοθραύστη και βλέπει το έργο μέσα από τα παιδιά που νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο και είναι αναγκασμένα να δημιουργήσουν τα δικά τους όνειρα σε έναν κόσμο που «διέλυσαν οι μεγάλοι».«Παραμονή Χριστουγέννων, η Μαρί-Κλάρα ανοίγει τα δώρα του νονού της και βρίσκει ένα παράξενο παιχνίδι, τον αγαπημένο της Καρυοθραύστη. Στον εύθραυστο παιδικό της κόσμο τα όνειρα και η πραγματικότητα μπερδεύονται γλυκά. Στην αγκαλιά του Καρυοθραύστη θα δει τα πιο υπέροχα όνειρα αλλά και τους πιο τρομακτικούς εφιάλτες. Στη νέα εποχή, ο Καρυοθραύστης του Μπαλέτου της ΕΛΣ αναδεικνύει τη σκοτεινή αλλά και τη φωτεινή, φαντασμαγορική πλευρά του γνωστού παραμυθιού. Ένας νέος παράξενος κόσμος δημιουργείται επί σκηνής, όπου το γυάλινο δωμάτιο-βιτρίνα της Μαρί-Κλάρας συναντά τα φωτεινά πολύχρωμα αντικείμενα που αιωρούνται στη σκηνή, τις μπαρόκ πύλες που οδηγούν στα υπόγεια του βασιλείου των ποντικιών, αλλά και το πάμφωτο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» στο Embassy Theater

Το θρυλικό μιούζικαλ που έχει συγκινήσει και ενθουσιάσει εκατομμύρια θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο, «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε απόδοση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Roald Dahl, το μιούζικαλ «Charlie and the Chocolate Factory» συνδυάζει την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Marc Shaiman με στίχους των Marc Shaiman και Scott Wittman. Η μαγεία και η ατμόσφαιρα του μυθικού εργοστασίου «ζωντανεύει» σε μια μοναδική υπερπαραγωγή στον ιστορικό κινηματογράφο «Embassy» στο Κολωνάκι, που επαναλειτουργεί. Επί σκηνής ένας 30μελής θίασος, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη στον ρόλο του Γουίλι Γουόνκα, τον μικρό Σπύρο Ντούγια στο ρόλο του Τσάρλι και ζωντανή ορχήστρα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.