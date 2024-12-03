Σαράντα χρόνια «Last Christmas» & «Do They Know It's Christmas?»

Ο μουσικός Bob Geldof θυμάται το «Do They Know It's Christmas?» και την κόντρα με το «Last Christmas».Όταν το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Do They Know It's Christmas?» του συγκροτήματος Band Aid ακούγεται από το ραδιόφωνο ή τις ψηφιακές πλατφόρμες ηχεί οικείο, αλλά ταυτόχρονα και κάπως άγνωστο. Ο λόγος είναι ότι με αφορμή τα 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του στις 29 Νοεμβρίου του 1984 κυκλοφορεί μια νέα έκδοση, συνδυάζοντας τις φωνές της πρώτης εκτέλεσης του 1984 με εκείνες μεταγενέστερων ηχογραφήσεων από το 2004 και το 2014.



«Νομίζω ότι έπρεπε να γιορτάσουμε την 40η επέτειο», λέει στο Λονδίνο ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας Band Aid, Bob Geldof σε συνέντευξή του στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Και ο καλύτερος τρόπος για να το γιορτάσουμε είναι με όλους τους καλλιτέχνες που συνέβαλαν σε αυτό». Το νέο «Ultimate Mix» περιλαμβάνει τους Sting, Chris Martin, Sam Smith, Harry Styles και Robbie Williams.

Ο 73χρονος σήμερα Bob Geldof έγραψε το τραγούδι το 1984 από κοινού με τον τραγουδιστή Midge Ure του συγκροτήματος Ultravox για να συγκεντρώσουν χρήματα στον αγώνα καταπολέμησης του λιμού στην Αιθιοπία. «Μίλησα με τον Midge γιατί ήθελα να είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε σίγουρα επιτυχία με το τραγούδι και έτσι ζητήσαμε από όλους όσους γνωρίζαμε να συμμετάσχουν». Τέλη Νοεμβρίου του 1984, σε ένα στούντιο στη συνοικία Notting Hill του Λονδίνου συγκεντρώθηκε η αφρόκρεμα της βρετανικής ποπ σκηνής της εποχής συμπεριλαμβανομένων των Boy George, Phil Collins, Sting, Paul Weller, μελών των Duran Duran, Spandau Ballet, Bananarama και U2.Last Christmas και η «κόντρα» για την κορυφήΜεταξύ των γνωστών και λιγότερο γνωστών τραγουδιστών στις ηχογραφήσεις για το «Do They Know It's Christmas?» ήταν και ο τότε τραγουδιστής του συγκροτήματος Wham! George Michael, ο οποίος όμως συμμετείχε με ανάμεικτα συναισθήματα. «Το τραγούδι είναι πραγματικά πιασάρικο», δήλωνε τότε σε δημοσιογράφο ο κυπριακής καταγωγής μουσικός.«Αποτελεί όμως πραγματική απειλή για το τέταρτο single μας, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο Last Christmas». Σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια στις 4 Δεκεμβρίου του 1984, λίγες μέρες μετά το τραγούδι των Band Aid κυκλοφορούσε στην αγορά το «Last Christmas». Το τραγούδι των Wham! Έγινε μεγάλη επιτυχία, έφθασε στο νούμερο δύο των charts, αλλά δεν κατάφερε να ρίξει από την κορυφή το «Do They Know It's Christmas?». Ας σημειωθεί ότι ο George Michael δώρισε όλα τα έσοδα από το «Last Christmas» στο Band Aid. «Ήταν ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης με φοβερή φωνή, ένας τρομερός τύπος», δηλώνει σήμερα ο Bob Geldof.39 χρόνια αργότερα, επτά χρόνια μετά το θάνατο του George Michael, το «Last Christmasέφτασε τελικά το 2023 στο νούμερο ένα. «Αποστολή εξετελέσθη!», δήλωνε σε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Official Charts» το έτερον ήμισυ των Wham!, Andrew Ridgeley: «Ο George θα τρελαίνονταν από τη χαρά του».Το ερώτημα ποιος τραγουδιστής ή συγκρότημα θα «πατήσει» με το τραγούδι του την κορυφή των πωλήσεων τα Χριστούγεννα έχει εδώ και δεκαετίες παράδοση στην Μεγάλη Βρετανία. Ξεκίνησε τη δεκαετία του '70, όταν ποπ και ροκ συγκροτήματα άρχισαν να ηχογραφούν ολοένα περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το «Merry Xmas Everybody» από τους Slade (1973) ή το «Mary's Boy Child/Oh My Lord» των Boney M. (1978), δημιούργημα του ευφάνταστου παραγωγού Frank Farian, βρέθηκαν στην κορυφή των βρετανικών charts.Το τραγούδι είναι γέφυρα μεταξύ πεινασμένου παιδιού και γεύματοςΣτην εποχή των streaming, όπου τα charts μετριούνται με βάση τις αναπαραγωγές, η επετειακή επανέκδοση του «Do They Know It's Christmas?» βρίσκεται και πάλι σε ανταγωνισμό με το «Last Christmas» και άλλα δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι κυκλοφόρησε φέτος και ο Ed Sheeran με τίτλο «That Chrismas». Θεωρείται δεδομένο ότι θα πάει καλά και επειδή συμμετέχει ο θρυλικός Elton John.Ο Bob Geldof δεν τρέφει αυταπάτες ότι η νέα έκδοση του σταθερά δημοφιλούς τραγουδιού του θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο όπως το 1984. Πόσο μάλλον όταν από τις ψηφιακές πλατφόρμες τα έσοδα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Ο μουσικός και ακτιβιστής ελπίζει ωστόσο ότι πολλοί θα αγοράσουν το CD και το LP αφού είναι για καλό σκοπό. «Ο δίσκος είναι γέφυρα μεταξύ ενός πεινασμένου παιδιού και ενός γεύματος», λέει στο dpa.Η έκδοση του νέου CD καθώς και του βινύλιου περιλαμβάνει το «Ultimate Mix» του «Do They Know It's Christmas?», τις ηχογραφήσεις από το 1984, το 2004 και το 2014, αλλά και την ηχογράφηση από την συναυλία «Aid» στο στάδιο Wembley του 1985. Αξιοσημείωτο ότι το νέο εξώφυλλο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Peter Blake, ο οποίος το 1967 είχε σχεδιάσει το εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» των Beatles.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.