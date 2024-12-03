Stephen Fry: Η Βρετανία θα «ενισχύσει» τη φήμη της εάν επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, απασχόλησαν ιδιαίτερα τον μοναδικό Stephen Fry.

Έχει κάνει πολύ καιρό εκστρατεία προκειμένου το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει αυτά που αποκαλεί Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία χρονολογούνται πριν από 2.500 χρόνια σε έναν ναό στην Αθήνα.

«Ανήκουν στην Αθήνα»

Ο Βρετανός διπλωμάτης Λόρδος Έλγιν αφαίρεσε τα γλυπτά στις αρχές του 19ου αιώνα και έτσι πήραν το όνομά τους στη Βρετανία.

Μιλώντας στο Sky News, ο Stephen Fry τον περιέγραψε ως «πειρατικό κόμη» που «μάλλον δεν αξίζει να συνδεθεί το όνομά του μαζί τους».

Τα μάρμαρα «ανήκουν στην Αθήνα» και επιμένει ότι αυτό θα ήταν win-win και για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες.

«Θα ήταν μάλλον αριστοκρατικό»

«Η υπερηφάνεια και στις δύο πλευρές θα αυξηθεί», λέει στην Kay Burley.

«Προφανώς για τους Έλληνες η επιστροφή των Γλυπτών θα σημαίνει την ενοποίηση φανταστικά ιερών κομματιών και για τη Βρετανία θα σημαίνει τη βελτίωση της φήμη μας - θα την ενισχύσει».

«Θα φανεί ότι έχουμε κάνει κάτι αρκετά αριστοκρατικό».

Ο Keir Starmer είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, και ένας πιθανός δανεισμός έχει διαφημιστεί - αν και οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι αυτό θα κατέληγε με τα μάρμαρα να μην επιστρέψουν ποτέ στο Λονδίνο.

«Αυτά τα πράγματα δεν είναι ακατόρθωτα»

Ο Stephen Fry λέει ότι ο «δανεισμός» στην Ελλάδα «δεν είναι αποδεκτή λέξη».

«Γιατί δεν δείχνει ότι ανήκουν στην Αθήνα και στον ελληνικό λαό».

Αλλά υπάρχει προηγούμενο που υποδηλώνει ότι η Βρετανία μπορεί και πρέπει να τα επιστρέψει τελικά, με τον Stephen Fry να επισημαίνει μια προηγούμενη πράξη του κοινοβουλίου που επέστρεφε το αυστραλιανό σύνταγμα από το Βρετανικό Μουσείο.

«Αυτά τα πράγματα δεν είναι ακατόρθωτα», λέει, και ελπίζει ότι η βρετανική κυβέρνηση θα βρει τελικά έναν τρόπο να φτάσει εκεί.

Πηγή: skai.gr

