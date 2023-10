Η Unesco δημιουργεί virtual μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων 

Την δημιουργία του πρώτου virtual μουσείου κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων ανακοίνωσε η UNESCO.

Σύμφωνα με το βοηθό γενικό διευθυντής της UNESCO για θέματα πολιτισμού, Ερνέστο Οτόνε, περίπου 600 κλεμμένα τεχνουργήματα από όλο τον κόσμο θα εκτεθούν εικονικά, προκειμένου να μάθει όλος ο κόσμος την ιστορία τους και να ευαισθητοποιηθεί για το trafficking και τη μοναδική σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Proud to present the @UNESCO Virtual Museum of Stolen Cultural Objects, designed by celebrated architect #FrancisKéré and planned to go live in 2025.



Stealing a cultural object = stealing the soul of a community. We must come together urgently to fight #IllicitTrafficking. pic.twitter.com/CjyTh64glm