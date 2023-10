Το έργο «Femme à la Montre» του Πικάσο θα ξεπεράσει τα 120 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία - Το κρυφό νόημα του πίνακα Πολιτισμός 11:13, 06.10.2023 linkedin

Το διάσημο έργο με διαστάσεις 130 x 96,5 εκατοστά, θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο Λονδίνο για πέντε ημέρες προτού βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's τον επόμενο μήνα