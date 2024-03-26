Το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχεται την άνοιξη με μουσική

Το Μουσείο Ακρόπολης, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υποδέχεται την άνοιξη με μία ανανεωτική μουσική εκδήλωση στην Αίθουσα του Παρθενώνα.
Το δημοφιλές Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών της ΚΟΑ παρουσιάζει δύο έργα που με απόσταση ενός αιώνα σχεδόν άνοιξαν νέους ορίζοντες για τη συγκεκριμένη σύνθεση οργάνων.
Στο επίκεντρο δύο νεανικές συνθέσεις, ξεκινώντας με το κουαρτέτο εγχόρδων σε σολ ελάσσονα του ιμπρεσιονιστή Κλωντ Ντεμπισύ και κλείνοντας με το κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 1 σε φα μείζονα του περίφημου Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει σύντομη περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους με Αρχαιολόγο του Μουσείου στις 7:30 μ.μ. και την μουσική εκδήλωση στις 8:30 μ.μ.
