Φέτος συμπληρώνονται 203 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, και όπως κάθε χρόνο, η 25η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στους απελευθερωτικούς εκείνους αγώνες και τους ήρωές τους, που πολέμησαν για την πατρίδα μας με θάρρος και αυταπάρνηση, ώστε να μπορούμε σήμερα να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας.

Γι’ αυτόν τον λόγο, και από σεβασμό στους αγωνιστές του ’21, είθισται κάθε χρόνο στην επέτειο της Επανάστασης να “φρεσκάρουμε” τις σχετικές γνώσεις μας. Και φυσικά, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για αυτό από την ανάγνωση ενός βιβλίου αυτής της θεματικής.

Ειδικότερα για τις μικρότερες ηλικίες, η λογοτεχνία κρύβει κάποια από τα καλύτερα παιδικά βιβλία, τα οποία αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821 με τον δικό τους μοναδικό τρόπο και φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στα γεγονότα και τους ανθρώπους που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας.

Αν λοιπόν θέλετε να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη των μικρών σας αναγνωστών και ψάχνετε ποια βιβλία από αυτή τη κατηγορία αξίζουν μία θέση στη λίστα αγορών, σας έχουμε 5 ξεχωριστές προτάσεις από αγαπημένους εκδοτικούς οίκους για να διαλέξετε!

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Για να ζούμε ελεύθεροι – Ελένη Σβορώνου

Με ένα βιβλίο ιδανικό για όσα παιδιά δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 ξεκινάμε τη λίστα μας, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Με τίτλο “Για να ζούμε ελεύθεροι“ και συγγραφέα την Ελένη Σβορώνου, το βιβλίο αναφέρεται με απλό, ζωντανό και κατανοητό τρόπο στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό και αξίζει σίγουρα μία θέση στη βιβλιοθήκη των παιδιών μας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: «Δεν έχω πάει ακόμη στην ΣT΄ δημοτικού. Μπορώ να μάθω τι ήταν η Ελληνική Επανάσταση; Μη με κουράσεις όμως με ονόματα, ημερομηνίες και λέξεις που δεν καταλαβαίνω!» «Το δικαίωμά σου να μάθεις, να ρωτήσεις, και να επαναστατήσεις αφήνοντας κατά μέρος αυτό το βιβλίο, θα το σεβαστώ! Απλώς θα σου πω πώς ξεκίνησαν όλα. Πώς φτάσαμε εσύ να έχεις δικαιώματα κι εγώ να τα σέβομαι. Πώς φτάσαμε να είσαι ελεύθερος άνθρωπος σε ένα ελεύθερο κράτος». «Σιγά! Πάντα ελεύθεροι ήμασταν. Α, ναι… Κάτσε να δεις… Ήταν τότε που πολεμήσαμε ενάντια στους Τούρκους, ε; Γι’ αυτό θα μου πεις;» «Όχι. Μιλάμε για όλα όσα έγιναν πριν τις μάχες. Γιατί, για φαντάσου! Τετρακόσια χρόνια οι Έλληνες ζούσαν ως υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι τους έπιασε λοιπόν ξαφνικά και πήραν τα όπλα το 1821; Αυτό το “ξαφνικά” που δεν ήταν καθόλου ξαφνικά, τελικά, είναι μια περιπέτεια που θα μοιραστούμε στις σελίδες αυτού του βιβλίου».

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Φίλιππος Μανδηλαράς

Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ματιά του Φίλιππου Μανδηλαρά για την “Ελληνική Επανάσταση του 1821” είχαν παρουσιάσει οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος στο κοινό το 2020, η οποία από τότε αποτελεί μία από τις πιο κλασικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θεματική, και πως θα μπορούσαν άλλωστε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αφού με τα διασκεδαστικά στιχάκια και τις όμορφες εικόνες του, το βιβλίο αυτό είναι από τις ιδανικότερες επιλογές για μια πρώτη επαφή με τα γεγονότα του ’21.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 χρόνο με το χρόνο: οι αιτίες της, οι αφορμές, οι φωτεινές και οι σκοτεινές στιγμές της. Δοσμένη με απλά, κατανοητά στιχάκια που βοηθούν το παιδί να κάνει την πρώτη γνωριμία με το γεγονός που στάθηκε η απαρχή της ίδρυσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους…

Εκδόσεις Διόπτρα

1821 – Ένα εικονογραφημένο ταξίδι προς την ελευθερία – Μάρω Βασιλειάδου

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα βιβλίο που μπορούν να το απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, από τις εκδόσεις Διόπτρα αυτή τη φορά. Ο λόγος για το “1821 – Ένα εικονογραφημένο ταξίδι προς την ελευθερία“ της Μάρως Βασιλειάδου, μία διασκεδαστική και εξαιρετικά ζωντανή αναδρομή στα γεγονότα της Επανάστασης με τη βοήθεια της λογοτεχνίας, η οποία αξίζει μία θέση σε κάθε παιδική βιβλιοθήκη, αναμφίβολα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο: Ποια χρώματα είχε η επαναστατική σημαία του Ρήγα Φεραίου; Ποιο ήταν το συνωμοτικό όνομα που έδωσε η Φιλική Εταιρεία στον Αλέξανδρο Υψηλάντη; Ποια καπετάνισσα κυβέρνησε το ιστιοφόρο «Αγαμέμνων» και ποια το «Καλομοίρα»; Πώς γινόταν ένα σκάφος πυρπολικό και τι τραγούδησε ο στρατηγός Μακρυγιάννης στους συμπολεμιστές του μια βραδιά μέσα στην πολιορκημένη Ακρόπολη; Οι απαντήσεις βρίσκονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, που αφηγείται ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός, την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Με τις εικόνες και τους χάρτες του, μας μεταφέρει σε έναν κόσμο που υπήρξε πριν από διακόσια χρόνια και μας περιγράφει σημαντικά γεγονότα. Ταξιδεύουμε στην ιστορία και τη γεωγραφία για να συναντήσουμε τα πρόσωπα και τις ιδέες εκείνων που οραματίστηκαν την Ελλάδα ως ελεύθερο κράτος και κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

