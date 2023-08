Βρετανικό Μουσείο: Στις αποθήκες του θησαυρός του Παρθενώνα - Στο «σκοτάδι» δεκάδες χιλιάδες πολύτιμα αντικείμενα Πολιτισμός 08:28, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

67

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα επιχείρησε να επιδώσει 35.000 λίρες στο Υπουργείο Πολιτισμού στο Λονδίνο την Τρίτη