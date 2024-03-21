Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Beyond Borders» στην Αθήνα

Σε ένα ξεχωριστό τριήμερο, από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2024, οι βραβευμένες ταινίες του 8ου Beyond Borders - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου φιλοξενούνται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Αθήνα.

Με προβολές ταινιών, Q&As και masterclasses, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες απ' όλον τον κόσμο που ξεχώρισαν τον περασμένο Αύγουστο για τον τρόπο που καταπιάνονται με τις λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας, για την κοινωνική τους ευαισθησία, την πρωτοτυπία της ιδέας και την καλλιτεχνική τους αξία, σημειώνουν μεταξύ άλλων οι διοργανωτές.

Υπνεθυμίζεται ότι το Beyond Borders - Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου ετοιμάζεται για την 9η έκδοσή του, που θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο ακριτικό νησί από 25/8 έως 1/9/2024.

Όπως δήλωσε η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, «το να έρθει το Beyond Borders και στην Αθήνα, ήταν πάγια επιθυμία δική μας, των δημιουργών και βεβαίως του κοινού του φεστιβάλ, που δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι το μακρινό, μαγευτικό Καστελλόριζο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και από αυτή τη χρονιά οι βραβευμένες ταινίες του Beyond Borders - Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου θα προβάλλονται τον Μάρτιο και στην Αθήνα, συναντώντας το ευρύτερο κοινό τους. Είμαστε πολύ περήφανοι για τις ταινίες του φεστιβάλ, πολλές από τις οποίες προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, βρίσκοντας μετά το δρόμο τους στα φεστιβάλ ή και στις αίθουσες. Ταινίες με θάρρος, τόλμη, χιούμορ, τεκμηρίωση, ταινίες που βλέπουν τον κόσμο καθαρά και που αξίζει να τις δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Σας περιμένουμε όλους και όλες για τρεις κινηματογραφικές βραδιές στην Αθήνα με αέρα Καστελλόριζου!».

Θα παρουσιαστούν ταινίες, όπως το Scenes with my father (Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ και Βραβείο FIPRESCI) της Ολλανδο-Κροάτισσας σκηνοθέτριας Biserka Šuran σε ελληνική πρεμιέρα που αναβιώνει σκηνές από την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Audrey Napanangka (Βραβείο Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ) της Αυστραλιανής Penelope McDonald σε διεθνή πρεμιέρα, που παρακολουθεί τη ζωή της εκπληκτικής Audrey και της οικογένειας Walpiri που ταξιδεύει εκπαιδεύοντας η ίδια τα παιδιά της, το Ξύπνησα 18 (Ειδικό Βραβείο Οδυσσέας) της Βέρας Ιόνας Παπαδοπούλου, όπου έξι ασυνόδευτοι νέοι και νέες μιλούν για τη ζωή στην Ελλάδα, τα Φύλλα Καπνού (Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ) των Στάθη Γαλαζούλα και Ελίζας Καβαλαράκη, που ξεδιπλώνουν τις μνήμες γυναικών καπνεργατριών, το The hidden children of Colonization (Βραβείο #ThisisEU) του Dominique Regueme σε ελληνική πρεμιέρα, που πραγματεύεται την ιστορία απομάκρυνσης και εξορίας χιλιάδων πολυφυλετικών παιδιών κατά τη διάρκεια του βελγικού αποικισμού στο Κονγκό, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι και το Bitter September (Χάλκινος Φοίνικας μicro) της Σοφίας Φαραντάτου σε ελληνική πρεμιέρα για τη διαχείριση της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν και τα masterclasses του Jordan Paterson, Καναδού σκηνοθέτη, παραγωγού και συγγραφέα και του Michel Noll, προέδρου της γαλλικής Ecrans des Mondes, εμπνευστή του Grecdoc και διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης του Beyond borders. Το masterclass του Michel Noll την Παρασκευή 29 Μαρτίου με τίτλο «Πέρα από τη Φαντασία» θα επικεντρωθεί σε ζητήματα διεθνούς διασύνδεσης και ανάπτυξης των κινηματογραφικών φεστιβάλ υπό το πρίσμα της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των μελλοντικών προοπτικών.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου με το masterclass «Εξερευνώντας τη μετανάστευση μέσω του φακού», ο Jordan Paterson θα εξετάσει ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ και οι ερευνητές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σήμερα με την κλιμακούμενη μεταναστευτική κρίση, όπως: Ποια είναι η ηθική της συναίνεσης σε μια κρίση; Ποια είναι η νομική δέσμευση του ντοκιμαντέρ διεθνώς; Ποιος είναι ο ρόλος της συνεργασίας με τους συνομιλητές και των προσωπικών τους απόψεων; Τι εννοούμε πραγματικά με τον όρο «πρόσβαση»; Ποιο είναι το ιδεολογικό πλαίσιο του κινηματογραφιστή, ρητά ή σιωπηρά; Και πώς μπορεί το ντοκιμαντέρ να αναπαραστήσει και να δημιουργήσει ταινίες που αντιτίθενται σε κυρίαρχες αφηγήσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας ή των ΜΜΕ;

Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα βρείτε στο more.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση info@beyondborders.gr.

