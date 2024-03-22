Το 24ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου συνεπές στο ανοιξιάτικο ραντεβού του

Το αγαπημένο ανοιξιάτικο ραντεβού μας με το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος επιστρέφει στις 2-10 Απριλίου 2024!

Γνήσιο τέκνο του millennium, το φεστιβάλ συμπληρώνει φέτος τα 24 του χρόνια και τα γιορτάζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει όχι μόνο 46 μεγάλου μήκους και 11 μικρού μήκους ταινίες από τη Γαλλία και το Βέλγιο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία καθώς και μια ελληνογαλλική παραγωγή, αλλά και αφιερώματα, εκθέσεις, συναυλίες, ειδικές προβολές και συζητήσεις και συνεργασίες με ανθρώπους και φορείς από το χώρο του κινηματογράφου.

Η οπτική του ταυτότητα, από το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design, εστιάζει ιδιαίτερα σε αυτόν τον σημαδιακό αριθμό που κινεί τον κινηματογράφο, τα 24 καρέ το δευτερόλεπτο.

Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στη Λάρισα, την Πάτρα, τα Χανιά, αλλά και για πρώτη φορά στην Καβάλα και την Καστοριά, ακολουθώντας τη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι στο Παρίσι. Η στενότερη σύνδεση με το Παρίσι φαίνεται άλλωστε και στη φετινή θεματική ενότητα «Το Παρίσι χωρίς κλισέ» με 6 κλασικές και σύγχρονες ταινίες που θα μας ταξιδέψουν στην αγαπημένη πόλη.

