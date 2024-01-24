Σαν σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2012, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του νεοελληνικού κινηματογράφου. Το ποιητικό του σινεμά, το οποίο βρίθει αλληγοριών όσον αφορά την ελληνική ιστορία, την πολιτική και την κοινωνία του 20ου αιώνα, τον έφερε στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Μοντερνισμού.

Σπουδές στο Παρίσι και επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1935. Το 1961 εγκαταλείπει τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών και φεύγει για το Παρίσι. Αρχικά παρακολουθεί μαθήματα γαλλικής φιλολογίας, φιλμολογίας και εθνολογίας στην Σορβόννη, ενώ το 1962-63 γίνεται δεκτός στο Ινστιτούτο Ανώτατων Κινηματογραφικών Σπουδών (IDHEC). Την ίδια περίοδο στην IDHEC σπούδαζαν, επίσης, οι Τώνια Μαρκετάκη, Αλέξης Γρίβας, Σταύρος Κωνστανταράκος, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Λάμπρος Λιαρόπουλος, οι οποίοι μαζί με τον Αγγελόπουλο και άλλους θα αποτελέσουν την περίφημη γενιά του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου (ΝΕΚ).

Μια διαμάχη με έναν καθηγητή του τον οδηγούν να διακόψει οριστικά τις σπουδές του εκεί. Την περίοδο 1963-64 μαθητεύει κοντά στον εθνολόγο Ζαν Ρους στο Μουσείο του Ανθρώπου (Musee de l’homme). Το 1964 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα «Δημοκρατική Αλλαγή» έως ότου κλείσει από τη Χούντα των Συνταγματαρχών, το 1967. Στο μεταξύ η πρώτη του προσπάθεια να γυρίσει μια κινηματογραφική ταινία το 1965, με τίτλο «Forminx Story», απέβη άκαρπη.

Τα πρώτα βήματα

Το 1968 η σπονδυλωτή ταινία που επιχείρησε να δημιουργήσει μαζί με άλλους κινηματογραφιστές του ΝΕΚ δεν βρήκε χρηματοδότηση, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να γυρίσει το δικό του κομμάτι, τη μικρού μήκους ταινία «Εκπομπή». Μια ομάδα δημοσιογράφων ξεχύνεται στους δρόμους της Αθήνας και ψάχνει ανάμεσα στον κόσμο ποιος ανταποκρίνεται στην εικόνα του ιδανικού άντρα. Την ίδια περίοδο δημιούργησε το περιοδικό «Σύγχρονος Κινηματογράφος» μαζί με τον Βασίλη Ραφαηλίδη, την Τώνια Μαρκετάκη και άλλους σκηνοθέτες και κριτικούς του ΝΕΚ.

