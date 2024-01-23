Μετά την «Αντιγόνη» του Ανούιγ, η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης σκηνοθετώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, το τελευταίο έργο του Ισπανού συγγραφέα και ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της παραγωγής σχετικά με το έργο: Μια αυταρχική χήρα, μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της, επιβάλλει στις πέντε κόρες της 8 χρόνια πένθους και εγκλεισμού. Εκείνες απεγνωσμένα αντιδρούν, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο, και με την αφορμή ενός νέου άντρα, ο οποίος για άλλην είναι εραστής, για άλλην μνηστήρας, για άλλην φαντασίωση, η ανάγκη για ζωή φουσκώνει, εκρήγνυται και ο θάνατος ξαναχτυπάει το σπίτι για να το πνίξει σε δεύτερο κύμα πένθους

Ο Λόρκα, παρότι «προνομιούχος» ταξικά, δυσανασχετεί με την φτώχεια, την πείνα, την κοινωνική αδικία, την πολιτική αστάθεια και τα παρελκόμενά της. Με το ιδιαίτερο βλέμμα του οδηγεί τους θεατές σε μια γωνιά του κόσμου, σε μια άγονη γη, μια άνυδρη άκρη του, όπου τοποθετεί τον μεγεθυντικό και ποιητικό του φακό πάνω από ένα «Σπίτι», έναν συμβολικό τόπο, όπου μέσα του βράζει κυριολεκτικά η κλεμμένη ελευθερία και αξιοπρέπεια των γυναικών της γειτονιάς του, και όχι μόνο, της εποχής του, και όχι μόνο, νιώθοντας ο ίδιος φρίκη για τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Στο ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα ο Χρήστος Στέργιογλου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση, Απόδοση κειμένου: Μαρία Πρωτόπαππα, Ελένη Σπετσιώτη

Σκηνοθεσία: Μαρία Πρωτόπαππα

Σκηνικά-Κοστούμια: Εύα Νάθενα

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Ηλέκτρα Μπαρούτα

Προωθητικές Φωτογραφίες παράστασης: Ρούλα Ρέβη

Βοηθός Φωτογράφου: Ολίνα Κάτσαρη

Περούκες: Χρόνης Τζήμος

Κομμώσεις: Θοδωρής Μπουρνέλης

Μακιγιάζ: Ειρήνη Γάτου

Γραφίστας: Γιάννης Σταματόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης: Μαριλένα Αναστασιάδου

Trailer Παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Επικοινωνία παράστασης: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Διεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη

Εκτέλεση Παραγωγής: Kart Productions- Μαρία Ξανθοπουλίδου

ΠΑΙΖΟΥΝ (αλφαβητικά)

Ευγενία Αποστόλου, Άννα Καλαϊτζίδου, Δημήτρης Μαργαρίτης, Ελένη Σπετσιώτη, Χρήστος Στέργιογλου, Κατερίνα Φωτιάδη, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη.

Σε ηχογράφηση συμμετέχει η Έρση Μαλικένζου.

INFO

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Τηλ. 210.3228706- 210.3222760

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20.00, Πέμπτη έως Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00

Πηγή: skai.gr

