Terry Hall: Πέθανε ο τραγουδιστής των Specials σε ηλικία μόλις 63 ετών

Έχοντας ζήσει μια δύσκολη παιδική ηλικία, ο Χολ έγινε μια από τις καθοριστικές φωνές της ποπ τη δεκαετία του '80

Ο Τέρι Χολ, ο τραγουδιστής των Specials και πρώην μέλος των Fun Boy Three και των Colourfield, πέθανε σε ηλικία 63 ετών.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο, μετά από σύντομη ασθένεια, του Τέρι, του όμορφου φίλου μας, αδελφού μας και ενός από τους πιο λαμπρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα», έγραψε το συγκρότημα στο Twitter.

«Ο Τέρι ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και μια από τις πιο ευγενικές, αστείες και γνήσιες ψυχές. Η μουσική του και οι ερμηνείες του περικλείουν την ίδια την ουσία της ζωής... τη χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά κυρίως την αγάπη».

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

Το συγκρότημα ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική ζωή της οικογένειάς του.

Ο Τέρι Χολ εντάχθηκε στην πρώτη ενσάρκωση των Specials -που τότε ονομαζόταν Automatics- λίγο μετά τη δημιουργία του συγκροτήματος από το Κόβεντρι το 1977, αντικαθιστώντας τον τραγουδιστή Tim Strickland.

Το πρωτοποριακό συγκρότημα είχε επιτυχία χάρη στην υποστήριξη του Joe Strummer, ο οποίος τους κάλεσε να υποστηρίξουν ζωντανά τους Clash και άλλους σπουδαίους τραγουδιστές εκείνης της περιόδου.

Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους single, Gangsters (μια διασκευή του Al Capone του Prince Buster) το 1979, το οποίο έφτασε στο Νο 6 του βρετανικού singles chart. Θα κυριαρχούσαν στο Top 10 για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι στίχοι, γραμμένοι από τον κύριο τραγουδοποιό του συγκροτήματος, Jerry Dammers, ασχολήθηκαν με την αστική παρακμή της Βρετανίας, την ανεργία και την αδικημένη νεολαία.

Η δημοτικότητά του κορυφώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού του 1981, καθώς ξεσπούσαν ταραχές μεταξύ νεαρών μαύρων και της αστυνομίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ως απάντηση στις ρατσιστικές διακρίσεις και στη χρήση της αστυνομικής βίας.

Η Jane Wiedlin των Go-Go's και πρώην σύντροφος του Χολ έγραψε ότι ήταν συντετριμμένη. «Ήταν ένας υπέροχος, ευαίσθητος, ταλαντούχος και μοναδικός άνθρωπος. Το εξαιρετικά σύντομο ειδύλλιό μας οδήγησε στο τραγούδι ‘’Our Lips Are Sealed’’, το οποίο θα μας συνδέσει για πάντα στην ιστορία της μουσικής. Τρομερή είδηση το άκουσμα αυτό», έγραψε στο Twitter.

Gutted to hear of the passing of #terryhall. He was a lovely, sensitive, talented and unique person. Our extremely brief romance resulted in the song Our Lips Are Sealed, which will forever tie us together in music history. Terrible news to hear this. 😢 pic.twitter.com/Fxxqr0p01T — Jane Wiedlin (@janewiedlin) December 19, 2022

Ο Τέρι Χολ γεννήθηκε στο Κόβεντρι στις 19 Μαρτίου 1959 από μια οικογένεια, που εργαζόταν κυρίως στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Ήταν ένα ακαδημαϊκά προικισμένο παιδί και επίσης ένας αξιοσημείωτος ποδοσφαιριστής, που κλήθηκε να δοκιμαστεί στην West Bromwich Albion. Μια ευκαιρία που οι γονείς του απέρριψαν με βάση την ταλαιπωρία του ταξιδιού στα Midlands. Αφού πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, οι γονείς του αρνήθηκαν επίσης τη θέση του σε ένα κοντινό γυμνάσιο.

«Ξαφνικά έπρεπε να αγοράσουν βιβλία και σχολική στολή», δήλωσε στο Fantastic Man. «Πήγαινα στο σχολείο ντυμένος με την ποδοσφαιρική μου στολή. Οπότε πάντα υπήρχε κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Να μην είμαι μορφωμένος. Αναρωτιέμαι τι θα είχε συμβεί αν είχα πάει».

Το 2019, ο Χολ είπε στον κωμικό Richard Herring ότι σε ηλικία 12 ετών απήχθη από ένα κύκλωμα παιδεραστών στη Γαλλία, ένα περιστατικό που είχε ήδη θίξει στο single του «Fun Boy Three Well Fancy That!» του 1983, το οποίο κατηγορούσε έναν δάσκαλο για τη δοκιμασία: «Με πήγες στη Γαλλία με την υπόσχεση να μου μάθεις γαλλικά», τραγουδούσε.

Ο Χολ το κράτησε κρυφό και δεν το είπε στους γονείς του. «Και οι δύο δούλευαν σε εργοστάσια. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλος πότης. Είχαν τις δικές τους ζωές, καταλαβαίνεις;», είχε πει ο ίδιος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Χολ να παίρνει φάρμακα καθ' όλη τη διάρκεια της εφηβείας του και να ζει με κατάθλιψη και μανιοκατάθλιψη. Σταμάτησε την εκπαίδευση στην ηλικία των 14 ετών και ένιωσε να ωθείται προς τον αντικομφορμισμό. «Μπορώ να γελάσω με αυτό τώρα, αλλά κατά κάποιο τρόπο άλλαξε κάτι στο κεφάλι μου και είναι σαν να μην χρειάζεται να το κάνω αυτό, και τότε ήταν που άρχισα να μην ακούω κανέναν».

Η πολιτική του αφύπνιση ήρθε στα εφηβικά του χρόνια, όταν ανακάλυψε ότι οι λέσχες των εργαζομένων ανδρών είχαν χρωματική μπάρα στις πόρτες τους. Μπορούσες να μπεις μόνο αν ήσουν λευκός. Αυτό πραγματικά τον συγκλόνισε.

Αφού εργάστηκε ως χτίστης, μεταξύ άλλων, εντάχθηκε στο πρώτο του συγκρότημα, το πανκ σχήμα Squad, εμπνευσμένο από τους Clash και τους Sex Pistols. Η μεγαλύτερη αδελφή του και καθοδηγήτριά του, η Teresa, τον σύστησε στην Trojan Records, ενώ ήταν το άλμπουμ «Young Americans» του David Bowie το 1975 που ώθησε τον Χολ στο να γίνει τραγουδιστής, όπως δήλωσε στον Guardian το 2009. «Προέρχομαι από μια οικογένεια με τσιγγάνικο πνεύμα και όλοι τραγουδούσαν στις παμπ είτε σου άρεσε είτε όχι. Δεν ήθελα να γίνω αυτού του είδους ο τραγουδιστής. Τότε, όταν ήμουν 16 ετών, αυτό το άλμπουμ μου έδωσε μια ματιά, έναν ήχο και έναν τρόπο να βλέπω τα πράγματα γύρω μου».

Μετά ήρθαν οι Specials. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του τον Οκτώβριο του 1979 και έλαβε μαζική αναγνώριση επειδή ανακάτεψε την πανκ ευαισθησία - και τους αιχμηρούς στίχους για την υποβάθμιση της σύγχρονης Βρετανίας - με τον παραδοσιακό τζαμαϊκανό ska ήχο, αναβαθμίζοντας μάλιστα επιτυχίες των Toots and the Maytals, Prince Buster και Dandy Livingstone.

The Specials were a celebration of how British culture was envigorated by Caribbean immigration but the onstage demenour of their lead singer was a reminder that they were in the serious business of challenging our perception of who we were in the late 1970s. RIP Terry Hall pic.twitter.com/PVwbXyXubq — Billy Bragg (@billybragg) December 19, 2022

Μετά την επιτυχία του «Ghost Town» το 1981, το συγκρότημα διαλύθηκε. «Ένιωσα ότι ήταν η τέλεια στιγμή για να σταματήσω το πρώτο μέρος των Specials», δήλωσε ο Χολ.

Ο Χολ θα σχηματίσει ένα άλλο συγκρότημα, τους Colourfield, το 1984, το οποίο σημείωσε επιτυχία με το «Thinking of You». Ο ίδιος δεν συμμετείχε στην επανένωση των Specials, τους Specials Mk 2, που διήρκεσε από το 1993 έως το 1998. Το 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, το «Home», σε παραγωγή του Broudie και το 1997 ακολούθησε το «Laugh».

Το 2008, εμπνευσμένος από την επανένωση των Pixies το 2004, ο Χολ ανακοίνωσε ότι θα επανασχηματίσει τους Specials, για μια περιοδεία και νέα μουσική. Ξεκίνησαν μια περιοδεία για την 30ή επέτειο το 2009 και εμφανίστηκαν στη συναυλία λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, αλλά αντιμετώπισαν τον θάνατο του ντράμερ John Bradbury και την αποχώρηση του τραγουδιστή Staple και του κιθαρίστα Roddy Radiation τα επόμενα χρόνια.

Το συγκρότημα θα βρεθεί ξανά στην επικαιρότητα το 2017, όταν η 18χρονη Saffiyah Khan από το Μπέρμιγχαμ φωτογραφήθηκε να έρχεται αντιμέτωπη με διαδηλωτές σε μια πορεία του EDL φορώντας μπλουζάκι των Specials. «Ένιωσα σαν μια δικαίωση για όλα όσα είχε θέσει ως στόχο το συγκρότημα», δήλωσε ο Χολ.

Το 2019, κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ, το «Encore», στο οποίο η Khan συμμετείχε σε ένα νέο τραγούδι, το 10 Commandments. Κατέλαβε το Νο 1 στο βρετανικό chart των άλμπουμ, την υψηλότερη θέση που είχε ποτέ το άλμπουμ τους.

Ο Χολ εξακολουθούσε να παλεύει με την ψυχική του υγεία, όπως παραδέχτηκε εκείνη την εποχή. «Έφτασα σε ένα σημείο όπου δεν είχα άλλη επιλογή και μου έκανε τόσο καλό», είπε. «Το να μιλάς για τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι μια συνειδητή απόφαση. Είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ με τους ανθρώπους».

Ο Χολ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τη σκηνοθέτιδα Lindy Heymann. Είχαν έναν γιο -ο Hall έχει δύο μεγαλύτερους γιους με την πρώην σύζυγό του, Jeanette Hall.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.