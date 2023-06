«Όλη η Αθήνα μια σκηνή»: Από 1η Ιουλίου έως 4 Αυγούστου εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης με ελεύθερη είσοδο

Πρεμιέρα το Σάββατο 1η Ιουλίου για τις 59 εκδηλώσεις που θα γεμίσουν με ρυθμό, ήχους και εικόνες 30 γειτονιές της Αθήνας

Συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορευτικά πάρτυ και μουσικά αφιερώματα δίνουν και αυτό το καλοκαίρι τον τόνο της διασκέδασης από άκρη σε άκρη της πόλης.

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) μετατρέπει από 1η Ιουλίου έως και 4 Αυγούστου την Αθήνα σε μία μεγάλη σκηνή, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να πάρουν μέρος στο πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα εκτυλιχθεί στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Συνολικά 59 εκδηλώσεις θα γεμίσουν με ρυθμό, ήχους και εικόνες 30 γειτονιές της Αθήνας και στις επτά δημοτικές κοινότητες. Θέατρα, πλατείες, πάρκα και προαύλιοι χώροι, γίνονται για περισσότερο από έναν μήνα η καλοκαιρινή "στέγη" νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το «Όλη η Αθήνα μία σκηνή» αποτελεί τη συνέχεια του περσινού επιτυχημένου προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος και αυτήν τη χρονιά απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση προς τους καλλιτέχνες να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διοργάνωση. Το πρόγραμμα επιμελείται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στο πλαίσιο του Culture is Athens/Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, φέρνοντας κοντά κοινό και καλλιτέχνες.

Σε ποια σημεία δίνεται το φετινό ραντεβού της διοργάνωσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Αθήνα μια Σκηνή 2023», κοινό και καλλιτέχνες δίνουν ραντεβού στα παρακάτω σημεία της πόλης:

Στα Θέατρα Κολωνού και Γκράβας, στα πάρκα «Μίκης Θεοδωράκης» και Λογγίνου και στις πλατείες Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Αγίου Παύλου, Δεξαμενής, Σανταρόζα, Πλυτά, Μεσολογγίου, Φιλοπάππου, Θυμαρακίων, Ναθαναήλ, Λαμπρινής, Παπαδιαμάντη, Αγίου Γεωργίου, Καλλιγά, Βικτωρίας, Πηνελόπης Δέλτα, Λακωνίας και Αγίου Δημητρίου.

Επίσης, στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στον σταθμό Λαρίσης, στον Λόφο Λαμπράκη, στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, καθώς και στα γήπεδα Κονίστρας στα Πετράλωνα και Ελληνορώσων.

Από το πολιτιστικό "ταξίδι" στις γειτονιές της πόλης δε θα μπορούσαν να λείπουν τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία συμπράττουν με εξαίρετους καλλιτέχνες και υπόσχονται ξεχωριστές μουσικές βραδιές.

18 highlights του «Όλη η Αθήνα μια σκηνή»

- Χρήστος Παπαδόπουλος και Γιώργος Σαρρής στην Πλατεία Ναθαναήλ, 1/7

«Δύο φίλοι από τα παλιά» ο Χρήστος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Σαρρής σε μία συνάντηση με τραγούδια τους που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές από το 1980 μέχρι και σήμερα.

- Παυλίνα Βουλγαράκη, Βιολέτα Ίκαρη, Παντελής Κυραμαργιός, Θάνος Ματζίλης και Ελεάννα Βαρελά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 4/7

Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση από το νέο "κύμα" τραγουδιστών, οι οποίοι συμπράττουν με την Ορχήστρα «Ρυθμός», σε τραγούδια δικής τους δισκογραφίας, αλλά και γνωστά διαχρονικά τραγούδια. Μαζί τους το Φωνητικό Σύνολο «Ρυθμός».

- Μανώλης Κονταρός στην Πλατεία Παπαδιαμάντη, 6/7

Συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό και την ορχήστρα του με δημοτικά και κρητικά τραγούδια.

- The Wedding Singers στην Πλατεία Δεξαμενής, 9/7

Οι The Wedding Singers έρχονται να μάς παρασύρουν σε ένα ξέφρενο πάρτι γεμάτο ρυθμό, με αγαπημένες χορευτικές επιτυχίες από τη δεκαετία του '90.

- Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, 10/7

«Μια βραδιά στην όπερα» - Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, με σολίστ τον Φίλιππο Μοδινό, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή.

- Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα στην Πλατεία Ναθαναήλ, 13/7

Ένα "80's-90's party" με τον Κώστα Μπίγαλη και την Πωλίνα, που θα ξεσηκώσουν το κοινό σε ένα ατελείωτο χορευτικό πάρτυ.

- «Το Tango της Ζωής» με τη Ζωή Τηγανούρια στο θέατρο Γκράβας, 14/7

Η συνθέτης και σολίστ ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια παρουσιάζει ένα μουσικό οδοιπορικό της 20ετούς καλλιτεχνικής της διαδρομής, μέσα από τις συνθέσεις, τα τραγούδια και τις διασκευές της. Ερμηνεύουν: Άννα Κατσούλη και Άννα Μπιλιλή.

- «Εκείνος & Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά στο Θέατρο Κολωνού, 16/7

Μια «αναρχική» και «αλήτικη» κωμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Αλέξανδρο Ρήγα.

- Οι εκρηκτικοί 15-50 με τον Δημήτρη Σταρόβα στην Πλατεία Σανταρόζα, 18/7

Οι 1550, γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις και ο πολυτάλαντος Δημήτρης Σταρόβας, σε μία μοναδική βραδιά στο κέντρο της πόλης.

- Μπέσσυ Αργυράκη στην Πλατεία Ναθαναήλ, 19/7

Ένα μουσικό πάρτι με την Μπέσσυ Αργυράκη. Μαζί της ο Τόλης Παπαδημητρίου.

- Κώστας Λειβαδάς και Ανδριάνα Μπάμπαλη στη Φωκίωνος Νέγρη, 20/7

Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη έρχονται στην Κυψέλη με τα πιο αγαπημένα τραγούδια.

- Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και quinteto TANGartO, Θέατρο Κολωνού, 22/7

«TANGO επί Κολωνώ». Τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας συμπράττουν με το quinteto TANGartO σε ένα ξεχωριστό Concerto grosso. Μαζί τους θα τραγουδήσει η σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και θα χορέψουν οι Ευτυχία Τσιαμούρα, Μιχάλης Σουβλέρης, Κατερίνα Σκουτέλη και Ariel Perez. Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης.

- Γιώργης Χριστοδούλου στην Πλατεία Καλλιγά, 25/7

Ο «Ζωολογικός Ήχος» είναι μια μουσική παράσταση του Γιώργη Χριστοδούλου για όλη την οικογένεια, με τα ωραιότερα παιδικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για ζώα.

- Ελένη Πέτα στην Πλατεία Μεσολογγίου, 26/7

Γνώριμα κομμάτια από την προσωπική της δισκογραφία, σε καινούργιο «περιβάλλον» ενώνονται και ταξιδεύουν σε προορισμούς, γεμάτους πολυποίκιλα φωνητικά και κιθαριστικά ηχοχρώματα. Μαζί της δύο σπουδαίοι σολίστες της κιθάρας, ο Γιώργος Λιμάκης και ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος.

- Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας και Γιάννης Μηλιώκας, στο Γήπεδο Ελληνορώσων, 27/7

Οι τέσσερις θρύλοι της ροκ έρχονται στο γήπεδο Ελληνορώσων εφ' όλης της ύλης. Τέσσερις κυνηγοί του «ονείρου» της ροκ μουσικής ακολουθούν ήχους της και ξεσηκώνουν τα πλήθη.

- Νεκτάριος Σφυράκης στο Λόφο Λαμπράκη, 29/7

"On The Road Again". Ένα ταξίδι στη διεθνή και εγχώρια ροκ σκηνή. Συμμετέχει το συγκρότημα ROCK ALARM.

- «Η Κιβωτός του Νώε ταξιδεύει με τον Καραγκιόζη» με τον Θανάση Βισκαδουράκη στο Θέατρο Γκράβας, 30/7

Θεατρική διαδραστική, μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές τον Θανάση Βισκαδουράκη στο ρόλο του Νώε και τον Καραγκιόζη της Οικογένειας Σπυρόπουλου στον μπερντέ.

- "Tango Greco" στην Πλατεία Βικτωρίας, 31/7 & στο Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης», 4/8

Μία μουσικοχορευτική παράσταση που υπόσχεται να μάς παρασύρει στους μεθυστικούς ρυθμούς του tango, με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και Μαντολινάτα Εξαρχείων - Νεαπόλεως «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και τη Δημοτική Αθηναϊκή Εστουδιαντίνα. Ερμηνεύουν: Άννα Ματσούκα, Μπάμπης Τσέρτος, Κωνσταντίνος Τζέμος και Χρήστος Αμβράζης. Μουσική Διεύθυνση: Απόλλων Κουσκουμβεκάκης.

Το πλήρες πρόγραμμα με επιπλέον πληροφορίες για κάθε σχήμα/καλλιτέχνη, μπορείτε να δείτε εδώ.

- Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00

- Ώρα έναρξης παιδικών παραστάσεων: 20:30

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Η μεγάλη υπαίθρια γιορτή, φέτος "απλώνεται" σε ολόκληρη την πόλη για να προσφέρει στις Αθηναίες και τους Αθηναίους καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες ποιοτική ψυχαγωγία.

Είμαστε χαρούμενοι, διότι για μία ακόμη φορά σπουδαίοι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να συμμετέχουν σε αυτήν την ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση που σχεδιάζεται με μεγάλο ενδιαφέρον και φροντίδα από τον ΟΠΑΝΔΑ. Καλούμε μικρούς και μεγάλους σε κάθε πάρκο, κάθε πλατεία, κάθε ανοιχτό χώρο της Αθήνας -εκεί όπου φέτος θα χτυπάει η καρδιά του "Όλη η Αθήνα μια σκηνή"- να έρθουν και να περάσουν αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές μέσα στην πόλη».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Νίκη Αραμπατζή, ανέφερε: «Το πρόγραμμα "Όλη η Αθήνα μια Σκηνή" προσφέρει και αυτό το καλοκαίρι σε όλες και όλους καθημερινή πρόσβαση στην ψυχαγωγία, με επιλεγμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά, με ελεύθερη είσοδο. Φέτος, η μεγάλη σκηνή της πόλης μεγαλώνει κι άλλο. Τα σημεία πολιτισμού πολλαπλασιάζονται, στοιχείο που αναδεικνύει την προσπάθειά μας, κάθε γειτονιά να ενταχθεί στον πολιτιστικό ιστό της Αθήνας. Προτρέπουμε το αθηναϊκό κοινό να έρθει να συναντήσει αγαπημένους καλλιτέχνες σε κάθε γωνιά της πόλης για μία "βουτιά" στη διασκέδαση και τον πολιτισμό».

