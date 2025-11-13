Στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Δίον υπήρξε για πολλούς αιώνες ιερή πόλη των Μακεδόνων και ένας ιερός χώρος του Δία στην σκιά του Ολύμπου. Έφτασε σε μεγάλη ακμή κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους, αλλά και στα Ρωμαϊκά Χρόνια, καθώς ήταν μια από τις πρώιμες αποικίες των Ρωμαίων στον μακεδονικό χώρο.

Την ύπαρξη του Δίου αναφέρουν οι Στράβωνας και Λίβιος, χαρακτηρίζοντάς το «πόλις ουκ εν τω αιγιαλώ του Θερμαϊκού Κόλπου εστίν εν ταις υπωρείαις του Ολύμπου, αλλ’ όσον επτά απέχει σταδίους». Η πόλη, όπως φανερώνει και το όνομά της, ήταν αφιερωμένη στον Δία και κάθε χρόνο τελούνταν εκεί λαμπρές θρησκευτικές τελετές, προς τιμήν του πατέρα των θεών.

Για τους αρχαίους βασιλείς της Μακεδονίας, το Δίον αποτελούσε τη θερινή τους κατοικία αλλά και χώρο λατρείας.

Στη σύγχρονη εποχή, τα ευρήματα και τα μνημεία που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, έδωσαν στο Δίον παγκόσμια αναγνώριση, καθώς ανακαλύφθηκε μία από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της Μακεδονίας, και ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας με μεγάλη δύναμη και ακτινοβολία. Οι αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν δειλά δειλά ήδη από την εποχή της απελευθέρωσης της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα τον Μάιο του 1928, από τον τότε Πρύτανη του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γ. Σωτηριάδη, στη θέση «Πόρτες» στο βόρειο άκρο της πόλης, όπου ανακαλύφθηκε μία πέτρινη οδός.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι ανασκαφές έφερναν στο φως όλο και περισσότερα ευρήματα. Όμως, από το 1931 κι έπειτα, οι ανασκαφές διακόπηκαν για σχεδόν 30 χρόνια, μέχρι που τις ξεκίνησε και πάλι ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας Γ. Μπακάκης, με βασικό ανασκαφικό στόχο την έρευνα του οχυρωματικού περιβόλου, αλλά και τη διερεύνηση του νοτίου τομέα του. Από το 1973 ξεκινά μια νέα περίοδος ανασκαφών, όπου με επικεφαλής τον καθηγητή Δ. Παντερμαλή, γίνονται συστηματικές προσπάθειες, με ιεράρχηση των ανασκαφικών στόχων. Μεγάλη βάση δόθηκε και στον διδακτικό χαρακτήρα της ανασκαφής, μιας και επρόκειτο για πολύ σημαντικές ανακαλύψεις, που θα εμπλούτιζαν την αρχαιολογική επιστήμη.

Ανάμεσα στα σπουδαία ευρήματα του Δίου συναντούμε τα Ιερά της Δήμητρας, της Ίσιδας, του Διονύσου, αλλά και το Ασκληπιείο. Ακόμη, αρχαίοι οδοί με καταστήματα, το νεκροταφείο και το τείχος της πόλης, το Ελληνιστικό και Ρωμαϊκό Θέατρο, οι ρωμαϊκές θέρμες (λουτρά) με πλήθος γλυπτών, το Ωδείο, το εντυπωσιακό ψηφιδωτό της «Έπαυλης του Διονύσου» έκτασης περίπου 100 τ.μ. καθώς και μια Παλαιοχριστιανική Κοιμητηριακή Βασιλική έξω από τα τείχη είναι μερικά από τα μνημεία - αξιοθέατα που καταδεικνύουν την σπουδαιότητα του αρχαιολογικού αυτού χώρου.

Αν τύχει να βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να κάνετε μία επίσκεψη σ’ αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό πάρκο της Πιερίας, ενώ τα αξιόλογα ευρήματα των ανασκαφών, που αποτελούν τοπική και συνάμα εθνική κληρονομιά, μπορείτε να τα θαυμάσετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου. Πρόκειται για μία ανεπανάληπτη ιστορική βόλτα στην σκιά του επιβλητικού Ολύμπου, που θα σας μείνει αξέχαστη.

