Ρεβανί: Γλυκό της Βέροιας

Του Νικόλα Μπάρδη

Το ρεβανί αποτελεί κατά κοινή ομολογία το γλυκό – σήμα κατατεθέν της Βέροιας, και όποιος βρεθεί εκεί δεν γίνεται να μη δοκιμάσει την παραδοσιακή συνταγή με την πλούσια γεύση, που περνάει από γενιά σε γενιά με αγάπη και μεράκι, για να μη σβήσει ποτέ αυτή η γλυκιά απόχρωση της πόλης. Πρόκειται για ένα γλυκό που είναι δημοφιλές όχι μόνο στην Ελλάδα, και η παραγωγή του στην πρωτεύουσα της Ημαθίας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Το 1886 υπήρξε μία χρονιά ορόσημο, καθώς τότε αδειοδοτήθηκε από τις οθωμανικές αρχές το πρώτο γαλακτοπωλείο της πόλης, όπου, εκτός από το ρεβανί, πωλούνταν γιαούρτι και άλλα σιροπιαστά γλυκά. Η παραδοσιακή συνταγή προέρχεται πιθανόν από τους Μουσουλμάνους κατοίκους της πόλης και διατηρήθηκε ανέπαφη μέχρι τις μέρες μας.

Η παραγωγή του γλυκού από τα πρώτα χρόνια ήταν καθαρά υπόθεση των ανδρών της οικογένειας και σε αυτή δεν συμμετείχαν οι γυναίκες, ενώ στη συγκεκριμένη τακτική οφείλεται η επιτυχία και η διάδοση της φήμης του γλυκού πέρα από το τοπικό πλαίσιο. Η πρωτότυπη συνταγή φέρει και ορισμένα μυστικά, που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος, όμως είναι αυτά που κάνουν τόσο ξεχωριστό αυτό το γλυκό.

Όσον αφορά τη ζήτηση που είχε το γλυκό στο πέρας των χρόνων, αυτή είχε διάφορες διακυμάνσεις, όμως ποτέ δεν έπαψε να χαρακτηρίζει την πόλη και να αποτελεί το βασικό γλυκό της, το οποίο προμηθεύονταν όλοι όσοι περνούσαν από εκεί, στον δρόμο τους για Θεσσαλονίκη. Μέχρι τη δεκαετία του ’60 δεν υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση, όμως από το 1963 και στο εξής αυξήθηκε κατακόρυφα, με αποτέλεσμα οι τοπικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να εφοδιαστούν σύγχρονα μηχανήματα και καινούριο εξοπλισμό, για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες παραγωγής.

Το γλυκό έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες, ενώ το συναντούμε με διάφορες παραλλαγές και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Η μεγάλη ζήτηση συνεχίστηκε μέχρι και το 2009, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, που έπληξε όλες τις επιχειρήσεις και τα ζαχαροπλαστεία της πόλης. Ωστόσο, το ρεβανί επιβίωσε και κατάφερε να παραμείνει το αγαπημένο γλυκό της Βόρειας Ελλάδας, βάζοντας τη Βέροια στο πάνθεον με τις πιο γλυκές ελληνικές πόλεις! Σήμερα, αν βρεθείτε στην περιοχή, σε όποιο ζαχαροπλαστείο κι αν πάτε, θα βρείτε ποιοτικό, αυθεντικό ρεβανί, που μέσα στο σιρόπι του περικλείει εικόνες, αναμνήσεις και αρώματα μιας άλλης εποχής.



