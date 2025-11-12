Σπίτι Μικρασιάτη

Του Νικόλα Μπάρδη

Στις αρχές του έτους (Ιανουάριος 2025) εγκαινιάστηκε στη Βέροια από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ημαθίας το Σπίτι του Μικρασιάτη, καθώς η Βέροια υπήρξε μία από τις βασικές πόλεις υποδοχής προσφύγων από την Ιωνία, την Κιουτάχεια, την Σαφράμπολη, την Καππαδοκία και την Προύσα. Η δημιουργία αυτού του πολιτιστικού χώρου άργησε να πραγματοποιηθεί για περίπου 50 χρόνια, καθώς δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο σπίτι, για να φιλοξενήσει τα εκθέματα. Μόλις αυτό βρέθηκε, άρχισε γρήγορα να στήνεται ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο σπίτι από το μηδέν.

Το εν λόγω σπίτι παραχωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή της πόλης στον Σύλλογο, ο οποίος και ανέλαβε το στήσιμο του σπιτιού. Πρόκειται για το εμβληματικό αρχοντικό της Βούλας Χατζίκου, και στα 13 δωμάτιά του συναντούμε διαφορετικές θεματικές από ένα τυπικό μικρασιάτικο σπίτι. Τα έπιπλα, οι φωτογραφίες και ο οικιακός εξοπλισμός που βλέπουμε στο εσωτερικό του προέρχονται από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, που φεύγοντας πήραν μαζί τους όσα μπορούσαν από τα υπάρχοντά τους. Τα εκθέματα μαζεύονταν για πολλά χρόνια, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε μία καθαρή εικόνα από το πώς έδειχναν τα σπίτια των Ελλήνων στην Μικρά Ασία.

Το Σπίτι του Μικρασιάτη δεν είναι ένα απλό μουσείο ή ένας ακόμη χώρος πολιτισμού. Είναι μία κιβωτός για τη σωτηρία και διαφύλαξη των κειμηλίων της ελληνικής μικρασιάτικης παράδοσης. Ο Σύλλογος έστησε και διακόσμησε με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα το εσωτερικό του αρχοντικού, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Το σπίτι αυτό αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με το παρελθόν, για να μην χάσουν οι Μικρασιάτες την επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα και τις ρίζες τους. Γιατί, όσα χρόνια κι αν περάσουν, η ταυτότητα δεν αλλάζει, ούτε αλλοιώνεται, και οι μνήμες είναι ακόμη ζωντανές.

Ανάμεσα στα εκθέματα θα διακρίνετε αυθεντικές, παραδοσιακές στολές, είδη καθημερινής χρήσης, αργαλειούς, χειροποίητα χαλιά, βιβλία με Καραμανλίδικη γραφή, παλιά νομίσματα, σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και διάφορα εκκλησιαστικά είδη. Αντικείμενα δηλαδή και στοιχεία μιας κλασικής οικίας στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Τα σπίτια των Μικρασιατών ήταν πάντα προσεγμένα, γεμάτα κόσμο και παραδοσιακά φαγητά της μικρασιάτικης κουζίνας, που για πολλούς αποτελεί τη βάση της ελληνικής κουζίνας. Σουτζουκάκια, σμυρναίικοι λαχανοντολμάδες, καπαμάς, ντολμαδάκια πολίτικα, σις κιοφτέ, τουρλού, μελιτζάνες και σμυρναίικο πιλάφι είναι μερικά από τα πιάτα που δεν έλειπαν από κανένα τραπέζι.

Το Σπίτι των Μικρασιατών είναι ταυτόχρονα και σπίτι όλων εκείνων των Ελλήνων που έχασαν το σπίτι τους και αναγκάστηκαν να αφήσουν τα μέρη όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, για να πάνε να ζήσουν αλλού. Όσα χρόνια κι αν περάσουν η καρδιά δεν ξεχνά, και όσα χιλιόμετρα μακριά κι αν βρισκόμαστε από την πατρίδα, το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας και οι άνθρωποί μας είναι η ταυτότητα και το σημείο αναφοράς μας. Κι αυτό θέλει να μας υπενθυμίσει το σπίτι των Μικρασιατών στη Βέροια: να μην ξεχνάμε τις ρίζες και την καταγωγή μας.

