Μόρνα: Το «στοιχειωμένο» χωριό

Του Νικόλα Μπάρδη

Στα επιβλητικά Πιέρια Όρη, μέσα σε ένα πυκνό δάσος και σε υψόμετρο 700 μέτρων συναντούμε τη Μόρνα, που πολλοί την αποκαλούν ως το «στοιχειωμένο χωριό» της Πιερίας.

Το εν λόγω χωριό είναι γνωστό και με το όνομα Σκοτεινά, καθώς στο σημείο όπου είναι χτισμένο, μέσα σε μία «γούβα» στο δάσος, δεν το χτυπάει ο ήλιος. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως ονομάστηκε έτσι από τις πολλές μουριές και τα βάτα που υπάρχουν στην περιοχή. Σήμερα στο χωριό δεν κατοικεί κανείς, και η εγκατάλειψη είναι φανερή όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου. Γιατί όμως ερήμωσε το χωριό;

Στη Μόρνα κάποτε ζούσαν 500 μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι ως επί το πλείστον δούλευαν στο Κρατικό Εργοστάσιο Επεξεργασίας Ξύλου που λειτουργούσε εκεί. Το εργοστάσιο είχε θέσεις εργασίας και διατηρούσε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή στο χωριό. Μόλις αυτό έκλεισε οριστικά, το 1967, το χωριό άρχισε σταδιακά να ερημώνει, καθώς οι κάτοικοί του αναζήτησαν μία καλύτερη τύχη σε άλλα μέρη. Κάποιοι απ’ αυτούς μετακόμισαν μερικά χιλιόμετρα πιο βόρεια, όπου και έχτισαν ένα νέο χωριό, τα Φωτεινά. Το γεγονός ότι εγκαταλείφθηκε σχεδόν μαζικά, ενίσχυσε τις θεωρίες που το ήθελαν στοιχειωμένο. Μάλιστα, υπάρχουν διάφοροι θρύλοι που κάνουν λόγο για πόρτες που ανοιγοκλείνουν μόνες τους, για απόκοσμες φωνές που ηχούν στους λόγγους, κι άλλα τέτοια τρομακτικά περιστατικά.

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες που ακούγονται για το χωριό αφορά επτά κορίτσια που, σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, χόρευαν τα βράδια σε κατάσταση έκστασης γύρω από το χωριό, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι τρομαγμένοι να κλείνονται στα σπίτια τους, γιατί έτρεμαν να κυκλοφορήσουν μέχρι να ξημερώσει. Όταν η μέρα χάραζε, τα κορίτσια κρύβονταν σε μία σπηλιά στην κορυφή του βουνού και περίμεναν μέχρι να νυχτώσει πάλι, για να επιδοθούν σε τρελούς και τρομακτικούς χορούς.

Άλλη μία ιστορία κάνει λόγο για ένα «μαλλιαρό χέρι» που κυνηγούσε όσους ανθρώπους έβρισκε στο διάβα του. Αυτό έβγαινε μέσα από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου κάποτε ζούσε ένας νέος άντρας, που έφυγε για την Αμερική. Όταν το σπίτι αφέθηκε στην τύχη του και άρχισε να παρακμάζει, και να παίρνει μια πιο τρομακτική μορφή, ο θρύλος για το τι γίνεται στο εσωτερικό του και την «κατάρα» που άφησε πίσω του ο άντρας φεύγοντας, γιγαντώθηκε. Έτσι, με τον καιρό και μετά από διάφορα περιστατικά που σημειώθηκαν, οι κάτοικοι του χωριού σταμάτησαν να περνούν έξω απ’ αυτό το στοιχειωμένο οίκημα.

Σήμερα κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταγωγή από εκεί, επέστρεψαν στο χωριό για να φτιάξουν τα πατρικά τους σπίτια, έτσι ώστε να παραθερίζουν. Όμως, έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες. Η κυριότερη είναι πως το χωριό δεν έχει ρεύμα! Εδώ και 25 χρόνια η πολιτεία είχε τάξει στους κατοίκους πως θα φτάσει ρεύμα στο χωριό, όμως οι υποσχέσεις τους έφτασαν μέχρι 5 χιλιόμετρα έξω από αυτό. Αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι να βάζουν γεννήτριες και φωτοβολταϊκά, για να έχουν φως στα σπίτια, ενώ όταν πέφτει η νύχτα ανάβουν κεριά. Οι εικόνες αυτές θυμίζουν μια Ελλάδα άλλης εποχής…

Η έρημη αυτή εικόνα του χωριού σε συνδυασμό με τους διάφορους θρύλους που ακούγονται γι’ αυτό, έχουν προσελκύσει αρκετούς YouTubers και κυνηγούς φαντασμάτων, που διανυκτερεύουν στο χωριό, πιστεύοντας πως θα καταγράψουν με τις κάμερές τους κάποια μεταφυσική δραστηριότητα.

Το vibe που αποπνέει η περιοχή είναι απόκοσμο, η σιωπή είναι εκκωφαντική και η ελπίδα να ξαναζωντανέψει το χωριό μοιάζει να έχει σβήσει προ πολλού…

