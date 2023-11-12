Έπειτα από 30 χρόνια μία ελληνική ταινία κατέκτησε τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου, μαζί με το βραβείο λαμβάνει και χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Η σκηνοθέτιδα παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της επιτροπής από την Ελίνα Ψύκου, η οποία τόνισε πως ο Χρυσός Αλέξανδρος δίνεται σε ελληνική ταινία για πρώτη φορά μετά το 1993, όταν είχε απονεμηθεί στην ταινία «Απ' το χιόνι» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σωτήρη Γκορίτσα. «Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που παίρνω αυτό το βραβείο εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο πιο αγαπημένο μου φεστιβάλ στον κόσμο, εδώ που έρχομαι επί τόσα χρόνια για να βλέπω ταινίες και να μαθαίνω σινεμά και που ερχόμουν πριν καν τολμήσω να πω στον εαυτό μου ότι θέλω να κάνω κι εγώ ταινίες», είπε η κ. Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε αποσπασμένη από την ταινία λήξης, το μεσημέρι της Κυριακής, στην αποθήκη Γ' του Λιμανιού.

«Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το Animal και από τη μη στερεοτυπική απεικόνιση ενός ελληνικού νησιού το καλοκαίρι, καθώς και των αθέατων καλλιτεχνών που βρίσκονται εκεί για να ψυχαγωγούν τους τουρίστες. Αυτή η πολυφωνική ταινία συμπυκνώνει το συναίσθημα του να βρίσκει κανείς την αίσθηση της οικογένειας, την αγάπη, μα πάνω απ' όλα τη λύπη», αναφέρεται στο σκεπτικό της επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του 64ου ΦΚΘ που αποτελείται από την Ντιάνα Έλμπαουμ (παραγωγός), τον Ντίτερ Κόσλικ (δημοσιογράφο και πρώην Διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου) και την Ελίνα Ψύκου (σκηνοθέτιδα, παραγωγός)

Στο μεταξύ, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Animal Δήμητρα Βλαγκοπούλου, έλαβε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας εξ ημισείας με τη Τζοάνα Άρνοου, από την ταινία «Η αίσθηση πως έχει περάσει πια η ώρα για να γίνει κάτι / The feeling that the time for doing something has passed», σε σκηνοθεσία της ίδιας.

Ακόμα, η ταινία Animal έλαβε το ανεξάρτητο βραβείο Crew United, που συνοδεύεται με πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην ομώνυμη διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης.

Ο παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων Βασίλης Τερζόπουλος, μέσα στο ευχάριστο και φιλικό κλίμα, έδωσε το ρυθμό για το τραγούδι «Yes sir, I can boogie, boogie woogie all night long…», που ερμηνεύει στην ταινία η Δήμητρα Βλαγκοπούλου και ανταποκρίθηκαν τραγουδώντας το δυνατά συντελεστές και κοινό.



Αργυρός Αλέξανδρος - Βραβείο Σκηνοθεσίας

Η Τζοάνα Άρνοου, ανέβηκε για δεύτερη φορά στη… σκηνή για να παραλάβει τον Αργυρό Αλέξανδρο - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TV, για την ταινία της «Η αίσθηση πως έχει περάσει πια η ώρα για να γίνει κάτι / The feeling that the time for doing something has passed». Πρόκειται για μία ταινία, στην οποία «η κριτική επιτροπή εκτίμησε το χιούμορ και το στοιχείο του παραλόγου σε αυτήν την γλυκόπικρη κωμωδία που έχει στο επίκεντρο μια γυναίκα, το σώμα της και την έννοια της σεξουαλικότητας», όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της.

Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας έλαβε ο Κώστας Κορωναίος για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ο τελευταίος ταξιτζής / The last taxi driver» του Στέργιου Πάσχου.

Τέλος, το Βραβείο Σεναρίου του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία «Τα χαμένα αγόρια / The lost boys», του Ζενό Γρατόν.



Βραβεία Meet The Neighbors+ και βροχή από διακρίσεις για τη… Φόνισσα

Το διευρυμένο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, που περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες από τις 36 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, παρουσιάστηκε φέτος αναβαθμισμένο, με την απονομή περισσότερων βραβείων.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος του συγκεκριμένου τμήματος, ο οποίος από φέτος μετονομάστηκε σε Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος» τιμώντας τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου, ο οποίος διεύρυνε τους ορίζοντες του θεσμού, κάνοντας πραγματικότητα τη διεθνοποίησή του, συνοδευόμενος από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ama Gloria» της Μαρί Αματσουκελί.

Αντίστοιχα, ο Αργυρός Αλέξανδρος - Βραβείο Σκηνοθεσίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, πήγε στον Σεντρίκ Σουτσιβαλί και την ταινία «Σημειώσεις ενός καλοκαιριού / Notes on a summer».

Το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στην Μούνα Χάουγα για την ερμηνεία της στην ταινία «Αγόρι, δόξα τω Θεώ / Inshallah a boy» του Αμτζάντ Αλ Ρασίντ, ενώ το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας πήραν εξ ημισείας ο Ρίτσαρντ Λάνγκτον για την ερμηνεία του στην ταινία «Ουδέποτε υπήρξαμε μοντέρνοι / We have never been modern» του Μάκιεϊ Χλούπαστεκ και ο Σόμα Σάντρο για την ερμηνεία του στην ταινία «Ασφυξία / Without air» της Καταλίν Μοντοβάι.

Το Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης απονεμήθηκε στην Ταινία «Φόνισσα / Murderess» της Εύας Νάθενα, η οποία έλαβε μία σειρά ακόμη από ανεξάρτητα βραβεία, όπως το Βραβείο FIPRESCI (Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου) για ελληνική ταινία που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ αξίας 3000 ευρώ, το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου αξίας 5.000 ευρώ, το Βραβείο της Φίνος Φιλμς, που για πρώτη φορά στην ιστορία της απονέμει βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα, αξίας 3000 ευρώ, όπως και το Βραβείο Κοινού Fischer, για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet The Neighbors+.

>>Film Forward και Immersive

To τμήμα >>Film Forward απένειμε τον δικό του Χρυσό Αλέξανδρο - Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ στην ταινία «Σαμσάρα / Samsara» του Λόις Πατίνιο, ενώ o Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που προσφέρει χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε εξ ημισείας στις ταινίες «Όλοι οι χωματόδρομοι έχουν γεύση από αλάτι / All dirt roads taste of salt» της Ρέιβεν Τζάκσον και «Η αυγή του ανθρώπου 3 / The human surge 3» του Εντουάρντο Γουίλιαμς.

Το πρωτοποριακό διαγωνιστικό τμήμα Immersive, που αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες, επέλεξε ως Καλύτερη Ταινία Immersive, στην οποία απονεμήθηκε Χρυσός Αλέξανδρος και χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. το «Επιτέλους εγώ / Finally me» του Μάρτσιο Σαλ.

Τα υπόλοιπα βραβεία στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Το ΦΚΘ, ένας από τους πρώτους κινηματογραφικούς θεσμούς παγκοσμίως που φιλοξένησε διαγωνιστικό τμήμα podcast, έδωσε Βραβείο Καλύτερου Podcast στο «Persistence of Memory» των Κόρντι Χόουπ Θέροντ και Ρίανον Κιάρα Βον, ενώ ειδική μνεία δόθηκε στο podcast «Όσο αντέξει, θα είμαι δίπλα!» των Δάφνης Ανέστη και Δανάης Δραγωνέα.

Το Mermaid Award που απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος, πήγε στην ταινία «Το Καλοκαίρι της Κάρμεν / The summer with Carmen» του Ζαχαρία Μαυροειδή, η οποία κατέκτησε ακόμη το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, αλλά και το Βραβείο Κοινού Fisher Ελληνικής Ταινίας «Μιχάλης Κακογιάννης».

Το βραβείο της… συμμαχίας κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Ινδία / India» του Τέλμο Τσούρο.

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απέσπασε η ταινία «Fingernails» του Χρήστου Νίκου.

Για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκε το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank σε μία προσωπικότητα ή μία ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες και συνοδεύεται από 3.000 ευρώ. Φέτος το κατέκτησε ο Σταύρος Ζαφείρης για την ερμηνεία του στην ταινία «Άγγιγμα / Touched» της Κλαούντια Ροράριους.

Το βραβείο της FIPRESCI για καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε η ταινία «Στον φακό / In camera» του Νακάς Καλίντ.

Η ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απένειμε το βραβείο της στην ταινία «Ο τελευταίος Ταξιτζής / The last taxi driver».

Η ΕΡΤ, για πρώτη φορά φέτος έδωσε και δεύτερο βραβείο, αυτό της Πρωτότυπης Μουσικής, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 2.000 και απονεμήθηκε εξ ημισείας στον Γιάννη Κονσολάκη για την ταινία «Dolls of Dresden» του Αλέξη Τσάφα και στους Νίκο Βελιώτη και Δημήτρη Καρυοφύλλη για την ταινία «Κάμπια νύμφη πεταλούδα» του Κύρου Παπαβασιλείου.

Το δεύτερο βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Location Award έλαβε ο Πέτρος Χυτήρης, location manager της ταινίας «Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος / Little things that went wrong» του Χάρη Βαφειάδη.

Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου που θεσπίστηκε το 2019 με αφορμή την 40ή επέτειο ιδρύσεώς του, απονεμήθηκε στην ταινία «Πολύδροσο / Polydroso» του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Το βραβείο WIFT GR (Women In Film & Television) απονεμήθηκε στην ταινία «Όλοι οι χωματόδρομοι έχουν γεύση από αλάτι / All dirt roads taste of salt» της Ρέιβεν Τζάκσον.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης δόθηκε στην ταινία «Ο Ραψωδός / The Rhapsodist» του Νίκολαϊ Χάμελ.

Τα υπόλοιπα Βραβεία Κοινού της Fisher δόθηκαν ως εξής: Για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού στην ταινία «Ανθρωπίστρια βρικόλακας αναζητά αυτοκτονικό άτομο» της Αριάν Λουί-Σεζ, για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward στην ταινία «Κάμπια νύμφη πεταλούδα / Embryo larva butterfly» του Κύρου Παπαβασιλείου και για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες στην ταινία «Ένα φλιτζάνι καφέ και καινούργια παπούτσια / A cup of coffee and new shoes on» του Γκέντιαν Κότσι.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η ambassador της Αγοράς Χάρις Αλεξίου.

Η ταινία λήξης «Πεσμένα Φύλλα» του Άκι Καουρισμάκι θα προβληθεί στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον.

