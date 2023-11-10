Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αποχαιρετά τον Σπύρο Φωκά

«Τα βαθιά συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του με την αγάπη τους και την εκτίμησή τους», εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αποχαιρετώντας τον Σπύρο Φωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Παράλληλα, κάνει μνεία στην ταινία «Σόνια», η οποία προβάλλεται σήμερα τιμητικά, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Φεστιβάλ στον Τάκη Κανελλόπουλο, έργο στο οποίο «δεσπόζει η ώριμη αρρενωπότητα του Σπύρου Φωκά».

«Η είδηση για τον θάνατο του Σπύρου Φωκά βρίσκει την κινηματογραφική μας κοινότητα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, την ημέρα της τιμητικής προβολής της ταινίας «Σόνια», στο πλαίσιο του αφιερώματος του Φεστιβάλ στον Τάκη Κανελλόπουλο. Στο έργο αυτό δεσπόζει η ώριμη αρρενωπότητα του Σπύρου Φωκά δίπλα στην αέρινη Αντιγόνη Δουδούμη. Όταν γυρίστηκε η "Σόνια", το 1980, ο Σπύρος Φωκάς ήταν ήδη ένας Έλληνας διεθνής σταρ του κινηματογράφου. Η πρώτη ταινία του, το 1959, το "Ματωμένο ηλιοβασίλεμα" του Ανδρέα Λαμπρινού, τον έφερε στις κοσμοπολίτικες Κάννες, την πύλη για ό,τι ακολούθησε στην Ιταλία και στο Χόλιγουντ. Έπαιξε στο εμβληματικό δράμα "Ο Ρόκο και τα αδέλφια του" του Λουκίνο Βισκόντι (μαζί με την Κατίνα Παξινού), στο "Ο θάνατος ενός φίλου" του Φράνκο Ρόσι (κερδίζοντας βραβείο ερμηνείας στο φεστιβάλ του Λοκάρνο) και σ' άλλες ταινίες γνωστών δημιουργών. Μετά ήρθε το Χόλιγουντ, όπου το φιζίκ του ταίριαξε με το στερεότυπο της ομορφιάς που εξέπεμπαν το πρόσωπο και η φιγούρα του Ανατολίτη. Στην Ελλάδα και στον κλασικό πια κινηματογράφο της, αξέχαστη θα μείνει η παρουσία του στην ταινία "Στεφανία" του Γιάννη Δαλιανίδη, στο πλευρό της Ζωής Λάσκαρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

