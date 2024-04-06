«Rest on the Flight»: Σε δημοπρασία το αριστούργημα του Τιτσιάνο

Πίνακας του Τιτσιάνο των αρχών του 16ου αιώνα που κάποτε λεηλατήθηκε από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα και κλάπηκε ξανά τη δεκαετία του 1990, όταν ξεχάστηκε σε στάση λεωφορείου μέσα σε μια πλαστική σακούλα, πωλείται σε δημοπρασία του οίκου Christie's.

Η τιμή πώλησής του εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 32 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των ιδιοκτητών του πίνακα με την πολυτάραχη ιστορία περιλαμβάνονται η αυτοκράτειρα Μαρία-Θηρεσία της Αυστρίας και ο πρώτος δούκας του Χάμιλτον. Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 145 χρόνια που το έργο «Rest on the Flight» (Η ανάπαυση κατά την πτήση στην Αίγυπτο) θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Ένα από τα τελευταία θρησκευτικά έργα της πρώιμης περιόδου του καλλιτέχνη που παρέμενε σε ιδιώτες, δημοπρατήθηκε τελευταία φορά από τον οίκο Christie's το 1878, προτού ενταχθεί στη συλλογή του αρχοντικού Λόνγκλιτ στην Αγγλία.

Ο Βενετός ζωγράφος της Αναγέννησης Tiziano Vecelli (1488/90-1576), γνωστός ως Τιτσιάνο, πιστεύεται ότι ζωγράφισε το έργο τέχνης γύρω στο 1510, αν και ορισμένοι ειδικοί υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι πίνακας του 1508-1509.

«Αυτό το υπέροχο πρώιμο αριστούργημα του Τιτσιάνο είναι ένα από τα πιο ποιητικά έργα της νιότης του. Έχοντας περάσει από τα χέρια αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτός ο μαγικός πίνακας έχει τη σπάνια φήμη ότι έχει κλαπεί όχι μία αλλά δύο φορές - πρώτον από τον Ναπολέοντα και δεύτερον τη δεκαετία του 1990. Είναι τιμή μας που μας εμπιστεύτηκαν να φέρουμε αυτόν τον σημαντικό και όμορφα διατηρημένο πίνακα στην αγορά του Λονδίνου τον φετινό Ιούλιο» δήλωσε ο Ορλάντο Ροκ πρόεδρος του Christie's στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πίνακας θα πωληθεί σε δημοπρασία έργων μεγάλων ζωγράφων που διοργανώνεται στις 2 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.