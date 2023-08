Poor Things: Μετά τη Βενετία η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «ταξιδεύει» για το φεστιβάλ της Νέας Υόρκης Πολιτισμός 14:42, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», ανακοινώθηκε στο κεντρικό line-up του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης