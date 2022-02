Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο μυθιστοριογράφος, δοκιμιογράφος και μεταφραστής Έντμουντ Κίλί (Edmund Keeley), που γεννήθηκε στη Δαμασκό της Συρίας, από Αμερικανούς γονείς, το 1928.

Ο Κίλι, ο οποίος προσέφερε πολλά στη διεθνή προβολή του νεοελληνικού πολιτισμού και της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας, ήταν απόφοιτος των πανεπιστημίων του Princeton και της Οξφόρδης. Ως πτυχιούχος των πανεπιστημίων του Πρίνστον και της Οξφόρδης, δίδαξε επί σαράντα χρόνια Αγγλικά, Δημιουργική Γραφή και Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Πρίνστον. Για μερικά χρόνια υπηρέτησε ως διευθυντής στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής και στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και δύο φορές χρημάτισε πρόεδρός της. Στο διάστημα 1991-93 υπηρέτησε ως πρόεδρος του Αμερικανικού Κέντρου ΡΕΝ, της εταιρείας συγγραφέων, και, σε εννέα περιπτώσεις, εκπροσώπησε το Κέντρο σε διεθνή συνέδρια του ΡΕΝ: στο Λουγκάνο, στο Παρίσι, στη Βιέννη, στη Βαρκελώνη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, στο Περθ, στη Γκουανταλαχάρα και στο Εδιμβούργο. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΕΝ.

The Hudson Review mourns the passing of Edmund Keeley, a great poet, translator, novelist and essayist.



In his memory, we are sharing the last three poems he published with us (“Pelion,” “Daylight” and “The Day Comes”), which he intended as a trilogy.https://t.co/n6Fquui15H pic.twitter.com/sPDKiLNrH3