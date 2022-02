Απεβίωσε την Τρίτη ο τραγουδιστής των θρυλικών Screaming Trees, Μαρκ Λάνεγκαν, σε ηλικία 57 ετών. Έως στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Ο τραγουδιστής πέθανε στο σπίτι του στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας, ενώ η είδηση έγινε γνωστή με δήλωση συνεργατών του στον επίσημο λογαριασμό του Λάνεγκαν στο Twitter.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Μαρκ Λάνεγκαν πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας. Αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας και μουσικός ήταν 57 ετών και αφήνει τη σύζυγό του Σέλεϊ» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο tweet.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy