Κατίνα Παξινού: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός

Σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου, το 1973 έφυγε από τη ζωή η εμβληματική ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου Κατίνα Παξινού. Έχει μείνει στην ιστορία για την άνεση και το κύρος με την οποία ενσάρκωνε μια ευρεία γκάμα εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους ρόλων του κλασικού και μοντέρνου δράματος, τη δυναμική και την ευθύτητα με την οποία προσέγγιζε τον πυρήνα του εκάστοτε χαρακτήρα πάνω στη σκηνή και πάνω από όλα για τη συμβολή της στη σύγχρονη προσέγγιση του αρχαίου δράματος.

Τα πρώτα χρόνια

Η Κατίνα Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1900, στον Πειραιά, το τέταρτο παιδί του Βασίλη Κωνσταντόπουλου και της Ελένης Μαλανδρίνου. Με μουσικές σπουδές στη Γενεύη, τη Βιέννη και το Βερολίνο, αρχικά συμμετέχει ως τραγουδίστρια σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο την πραγματοποιεί τον Μάιο του 1920, όταν και πρωταγωνιστεί στο μελόδραμα του Δημήτρη Μητρόπουλου «Βεατρίκη».

Η καθιέρωση ως πρωταγωνίστρια

Ένα πρόβλημα στη φωνή της, ωστόσο, την αναγκάζει να εγκαταλείψει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στην όπερα και να αφοσιωθεί στο δραματικό θέατρο. Το 1928 προσλαμβάνεται από τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη με τον οποίο συμμετέχει στην παράσταση «Η Γυμνή Γυναίκα» του Ανρί Μπατάιγ, μαζί με τους Κοτοπούλη και Αλέξη Μινωτή.

Το 1931 μαζί με τον Αλέξη Μινωτή προσχωρεί στον Συνεταιρικό Θίασο του Αιμίλιου Βεάκη όπου και καθιερώνεται ως πρωταγωνίστρια του θεάτρου. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, η Κατίνα Παξινού μεταφράζει και εισάγει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έργα του σπουδαίου Αμερικανού δραματουργού Ευγένιου Ο’ Νηλ.

