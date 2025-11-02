Ωχ, ο Ai Weiwei δείχνει «δάχτυλο» και στη Γερμανία!

Μεγάλη γερμανική εφημερίδα δεν δημοσίευσε τις απόψεις του Κινέζου καλλιτέχνη Ai Weiwei για τη Γερμανία, αν και τις είχε παραγγείλει η ίδια. Μια περίπτωση λογοκρισίας;Μια κοινωνία που κυριαρχείται από κανόνες, αλλά δεν διαθέτει ηθική πυξίδα για το άτομο, είναι πιο επικίνδυνη από μια κοινωνία χωρίς κανένα κανόνα.



Μια κοινωνία που εκτιμά την υπακοή χωρίς να αμφισβητεί τους κρατούντες είναι καταδικασμένη να υποκύψει στη διαφθορά.

Πηγή: Deutsche Welle

Μια κοινωνία που παραδέχεται λάθη, αλλά δεν διερευνά την προέλευσή τους έχει πνεύμα άκαμπτο και στομωμένο σαν γρανίτη.Στην καρδιά της γραφειοκρατίας υπάρχει η συλλογική συναίνεση για τη νομιμότητα της εξουσίας – γι’ αυτό οι μεμονωμένοι πολίτες παραιτούνται από την ηθική κρίση τους ή δεν την έχουν καλλιεργήσει καν. Παραιτούνται από την ένσταση. Απαρνούνται τη διαφωνία.Όταν η συζήτηση μετατρέπεται σε υπεκφυγή, όταν θέματα δεν επιτρέπεται να θιγούν, τότε ζούμε ήδη μέσα στη σιωπηρή λογική του αυταρχισμού.Όταν η πλειονότητα πιστεύει πως ζει σε μια ελεύθερη κοινωνία, είναι συχνά ένα σημάδι πως η κοινωνία δεν είναι ελεύθερη. Η ελευθερία δεν είναι δώρο – πρέπει να την αρπάξει κανείς από τα χέρια της κοινοτοπίας και της σιωπηλής συνενοχής με την εξουσία.Αχάριστος φιλοξενούμενος;Τάδε έφη ή μάλλον έγραψε για τη Γερμανία μεταξύ άλλων ο Ai Weiwei, Κινέζος, αναγνωρισμένος διεθνώς εκπρόσωπος της εννοιολογικής τέχνης, αγαπημένος στη Γερμανία ως αντιφρονών και φυλακισμένος στην πατρίδα του, πολυαγαπημένος μάλιστα γιατί όταν το 2015 κατάφερε να εγκαταλείψει την Κίνα εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. Αλλά όχι και να γίνει αντιφρονών στην ίδια τη Γερμανία! Η έγκριτη εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit που είχε παραγγείλει τις απόψεις του δεν τις δημοσίευσε ποτέ.Όταν η εφημερίδα ρωτήθηκε, το έριξε στις υπεκφυγές, ότι η απόρριψη ενός κειμένου μπορεί να συμβεί στη σύνταξη μιας εφημερίδας και συμβαίνει κάθε τόσο. Δεν χρειάζεται φυσικά να έχει κανείς τολμηρή φαντασία για να αντιληφθεί ότι με την πύρινη ανάλυσή του ο Ai Weiwei έθιξε τους πρώην οικοδεσπότες του, πρώην γιατί στο μεταξύ έχει εγκατασταθεί στην Πορτογαλία. Έβαλε το νυστέρι πολύ βαθιά στην ιδιοσυγκρασία της γερμανικής κοινωνίας. Και προτίμησαν την υπεκφυγή και τη λογική της σιωπής από την ανοιχτή συζήτηση.Καλύτερα να φυλάγεται κανείς;Πολλοί γερμανικοί κονδυλοφόροι έσχιζαν τα ιμάτιά τους το 2021, όταν υποκύπτοντας στις πιέσεις του Πεκίνου η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ απέσυρε τα έργα του Ai Weiwei από τα εγκαίνια του μουσείου μοντέρνας τέχνης Μ+. Επρόκειτο για την περίφημη σειρά φωτογραφιών του με τον αμέριμνο τίτλο «Σπουδές προοπτικής». Σε κάθε φωτογραφία βλέπουμε το κωλοδάχτυλο του καλλιτέχνη, αναιδώς προτεταμένο μπροστά σε σύμβολα εξουσίας, με πρώτο και καλύτερο την Πλατεία της Επουράνιας Γαλήνης στο Πεκίνο.Στη συλλογή προστέθηκε αργότερα και το κωλοδάχτυλο μπροστά στο γερμανικό Ράιχσταγκ. Και τώρα η γραπτή εκδοχή του που έπεσε θύμα της λογοκρισίας, μια ακόμη ψηφίδα σε μια εξέλιξη δεκαετιών. Το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων Allensbach διεξάγει από το 1953 σφυγμομετρήσεις με το ερώτημα: Μπορεί κανείς να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του στη Γερμανία ή είναι καλύτερα να φυλάγεται; Το 2023 με ναι απάντησε μόλις το 40%. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν πάνω από το 80%.

