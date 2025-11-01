Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λεό Λέανδρος (Λέανδρος Παπαθανασίου), γνωστός τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, πατέρας της Βίκυς Λέανδρος, με σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Λεό Λέανδρος γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Τη δεκαετία του 1950 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε να χτίζει διεθνή μουσική καριέρα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, χρησιμοποίησε τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λέο Λέανδρος (Leo Leandros) και Μάριο Πάνας (Mario Panas).

Υπήρξε ένας από τους πρώτους ερμηνευτές του ύμνου του Παναθηναϊκού. Στη Γερμανία, διακρίθηκε ως συνθέτης και παραγωγός, σημειώνοντας ιδιαίτερη επιτυχία μέσα από τη συνεργασία του με την κόρη του, η οποία απέκτησε διεθνή φήμη ως τραγουδίστρια.

Επέλεξε να εγκαταλείψει την προσωπική του καριέρα ως τραγουδιστής για να αφοσιωθεί στην υποστήριξη της καριέρας της κόρης του. Ως συνθέτης, συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της Βίκυ Λέανδρος στη Eurovision το 1972 με το τραγούδι "Après Toi" ("Μόλις φύγεις").

Ο Λεό Λέανδρος άφησε έντονο αποτύπωμα ως πολύπλευρος καλλιτέχνης και ως μέντορας πίσω από την επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος.

Πηγή: skai.gr

