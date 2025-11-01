Η αρχαία πόλη Ηράκλεια Σιντική, κοντά στο Πετρίτσι της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, συγκαταλέγεται στα 15 εμβληματικά αξιοθέατα που παρουσιάζονται στην επετειακή 15η έκδοση της εθνικής εκστρατείας "Θαύματα της Βουλγαρίας", δήλωσε η μηχανικός Κάτια Στογιάνοβα, υπεύθυνη έργου για την αποκατάσταση και συντήρηση της Ηράκλειας Σιντικής και διευθύντρια του Ιστορικού Μουσείου Πετριτσίου, μιλώντας στο BTA.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Εταιρία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Αντιπροσωπεία της Europa Nostra στη Βουλγαρία, στοχεύει στην προώθηση και ενθάρρυνση της διατήρησης της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Βουλγαρίας. Οποιοσδήποτε μπορούσε να ψηφίσει για το αγαπημένο του μεταξύ των 15 αξιοθέατων έως την 30ή Οκτωβρίου 2025. Ο νικητής επιλέχθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εθνικό επίπεδο που διεξήχθη μέσω της ιστοσελίδας του πρακτορείου ειδήσεων Standart.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ηράκλειας Σιντικής, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κοζούχ, περιλαμβάνεται στις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες των τοπικών αρχών και της ομάδας αρχαιολόγων υπό τον καθηγητή Λιουντμίλ Βαγκαλίνσκι, η τοποθεσία αυτή έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους λάτρεις της ιστορίας και του πολιτιστικού τουρισμού, δήλωσε η Στογιάνοβα.

Η τελετή απονομής βραβείων στους νικητές της εκστρατείας πραγματοποιείται απόψε στο Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ στη Σόφια. Τα βραβεία δίδονται σε διάφορες κατηγορίες: Θαύμα της Βουλγαρίας για τα τελευταία 15 χρόνια (για αρχαιολογικές ανακαλύψεις), Αξιοθέατο της Βουλγαρίας για τα τελευταία 15 χρόνια (για πολιτιστικά-ιστορικά αξιοθέατα) και Εμπορικό σήμα (για τουριστικούς προορισμούς).

Ειδικά βραβεία δίδονται επίσης, συμπεριλαμβανομένου του Φύλακα των Πνευματικών Θαυμάτων και Μνήμης της Βουλγαρίας (για το καλύτερο μουσείο, βιβλιοθήκη και πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας).

Τα ετήσια βραβεία "Θαύματα της Βουλγαρίας" παραμένουν η μόνη εθνική αναγνώριση αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά. Χρησιμεύουν τόσο ως αναγνώριση όσο και ως κύρος για τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους που ανακαλύπτουν τα θαύματα της Βουλγαρίας, τους δημάρχους που τα συντηρούν, τα μουσεία που τα εκθέτουν και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πολιτιστικές και ιστορικές τουριστικές διαδρομές, τόνισαν οι διοργανωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

