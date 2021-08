Οι αρχαιολογικοί θησαυροί της Ελλάδας με νεώτερα ευρήματα, άγνωστα μέχρι χθες στο ευρύ κοινό, είναι το θέμα της νέας ιστορικής τηλεοπτικής παραγωγής της πολυβραβευμένης βρετανίδας ιστορικού και παρουσιάστριας που προβλήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021 στο BBC World και στο Channel 4 αντίστοιχα.

Η νέα αυτή παραγωγή πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Γραφείου ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, προβάλλοντας πλήθος ελληνικών προορισμών, στη βρετανική αλλά και διεθνή αγορά και ενισχύοντας τη στρατηγική του Οργανισμού για τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου στη χώρα μας.

Οι εκπομπές της Bettany Hughes, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επιτυγχάνουν παγκόσμια διανομή και πέραν της εξαιρετικής προβολής των προορισμών που επισκέπτεται, αποτελούν ύμνο στον πολιτιστικό τουρισμό στη χώρα μας. Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε στις 28 Αυγούστου μέσω της σειράς του Channel 4 BETTANY HUGHES' TREASURES OF THE WORLD. Τον περασμένο Ιούλιο η εκπομπή προβλήθηκε στο BBC World ως Wonders of Greece.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Bettany είχε αποκλειστική πρόσβαση σε ανασκαφές και σε μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων ετών. Η σειρά TREASURES OF THE WORLD ταξιδεύει τους θεατές με τον πιο ζωντανό, ευχάριστο και αξέχαστο τρόπο και αναδεικνύει όσα οι απλοί άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν με ισχυρή θέληση, έμπνευση και συνεργασία. Η σειρά αποτελεί μια ιστορία του κόσμου, αλλά παράλληλα και την ιστορία όλων μας.​

Το ταξίδι

Η Ελλάδα είναι η γη ενός επικού φυσικού τοπίου και επικών ανθρώπινων ιστοριών. Είναι η χώρα που γέννησε έναν εκπληκτικό πολιτισμό, αλλάζοντας τον τρόπο που ο κόσμος σκέφτεται, όπως τονίζεται. Η Bettany εξερευνά την Αθήνα, την εμβληματική πόλη-ορόσημο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και σύμβολο του πνεύματος και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταξιδεύει στο Ναύπλιο, μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις της Ελλάδας, ένα μέρος - σταθμό στην ιστορία της Ελλάδας, που αποτελεί πατρίδα πολλών αρχαίων και σύγχρονων ηρώων. Στη Σπάρτη, η Bettany ανακαλύπτει ότι δεν είναι μόνον τα εξαίρετα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και τα επικά μνημεία που έκαναν τους Έλληνες διάσημους, αλλά κυρίως οι ιδέες τους.

Η Bettany στη συνέχεια μεταφέρεται στις νεώτερες ανασκαφές, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, στο παλάτι του Φιλίππου Β' στις Αιγές, στη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ανακαλύφθηκε ένα κιονόκρανο, προσφέροντας μία ασύγκριτα συναρπαστική εμπειρία.

Τέλος, η Bettany επισκέφθηκε μία άδεια από τουρίστες Ολυμπία, κι ήταν παρούσα στις νέες ανασκαφές στην Επίδαυρο, οι οποίες αποκαλύπτουν ένα υπόγειο σκάμμα που περιέχει φίδια, ως μέρος της μυστικιστικής διαδικασίας θεραπείας και ανάρρωσης που πραγματοποιούνταν εκεί. Επίσης, αποδεικνύει ότι το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου εξακολουθεί να έχει τέλεια ακουστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ