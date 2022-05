Γνωστός διεθνώς ως Vangelis ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη σε ηλικία 79 ετών, ταξίδεψε στους ωκεανούς της μουσικής, στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, αλλά ανοίχτηκε και στις κινηματογραφικές θάλασσες. Ήταν η «δεύτερη καριέρα του».



Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσεων του Βαγγέλη Παπαθανασίου δημιουργήθηκαν για να πλαισιώσουν κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς «ντύνοντας» μια ταινία η μουσική τής ανεβάζει επίπεδο, αποτελεί μια δεύτερη εξιστόρηση της ταινίας. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου θεωρείται από τους κορυφαίους συνθέτες κινηματογραφικών σάουντρακ, μαζί με «δασκάλους» του είδους, όπως ο Ένιο Μορικόνε, ο Τζον Γουίλιαμς και ο νεότερος Χανς Ζίμμερ.



Όντας μεγάλος ο ίδιος, ο Έλληνας συνθέτης συνεργάστηκε με μεγάλους σκηνοθέτες, που γνώριζαν τη σημασία της μουσικής στο σινεμά, ονόματα όπως ο Ρόμαν Πολάνσκι, ο Όλιβερ Στόουν και ο σερ Ρίντλεϊ Σκοτ σε εξαιρετικά γόνιμες συνεργασίες.

Κορυφαίο σάουντρακ θεωρείται το Οι δρόμοι της φωτιάς (Chariots of Fire) για την ομώνυμη ταινία του 1981 από τον Χιου Χάντσον η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 1982. Χωρίς τη μουσική επένδυση του Vangelis η ταινία δε θα ήταν η ίδια. Δεν θα ήταν δε υπερβολή να πούμε ότι το ίδιο ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό για τη θρυλική ταινία επιστημονικής φαντασίας Blade Runner (βασίζεται στο βιβλίο Το Ηλεκτρικό Πρόβατο - Do Androids Dream of Electric Sheep? του Φίλιπ Κ. Ντικ)

Μαζί με τον Ρίντλεϊ Σκοτ για το 1492:

Ο Παπαθανασίου έχει γράψει μουσική σε αρκετές ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι Vortex - Το πρόσωπο της μέδουσας (1967) του Νίκου Κούνδουρου, Ο αγνοούμενος (Missing, 1982) του Κώστα Γαβρά, το Blade Runner (Μπλέιντ Ράνερς: Ομάδες Εξόντωσης, 1982) ταινία επιστημονικής φαντασίας του σερ Ρίντλεϊ Σκοτ, Η ανταρσία του Μπάουντυ (1984) του Ρότζερ Ντόναλτσον, το Francesco (1989) της Liliana Cavani, το 1492: Χριστόφορος Κολόμβος (1492 - Conquest of Paradise, 1992) για το οποίο απέσπασε το βραβείο Echo Awards αλλά και το βραβείο του Χρυσού Λέοντα, Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα (Bitter Moon, 1992) του Ρόμαν Πολάνσκι, το Καβάφης (1996) του Γιάννη Σμαραγδή, το Αλέξανδρος (Alexander, 2004) του Όλιβερ Στόουν και το Ελ Γκρέκο (2007) του Γιάννη Σμαραγδή.



Στο βίντεο εμφανίζονται ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, αλλά και ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στα παρασκήνια της ταινίας 1492, και μπορεί να πάρει κανείς μια ιδέα της συνεργασίας, αλλά και του καλού κλίματος που υπήρχε μεταξύ του Βρετανού σκηνοθέτη και του ιδιοφυούς Έλληνα συνθέτη.

To "επικό" Conquest of paradise για την ταινία 1492:

Η εμβληματική ονειρική μουσική του Blade Runner:

Η "οσκαρική" μουσική για τους Δρόμους της Φωτιάς:

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις