Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτισε τον σπουδαίο συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Ίλον Μασκ.



«Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, είθε πτήσεις αγγέλων να τραγουδούν στην ανάπαυσή σου», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla για τον Έλληνα συνθέτη που πέθανε την Τρίτη 17 Μαίου στο Παρίσι σε ηλικία 79 ετών.

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41