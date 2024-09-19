O 73χρόνος ισραηλινός επιχειρηματίας Μότι Μάμαν ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα είναι ο άνθρωπος που φέρεται να στρατολογήθηκε από το Ιράν προκειμένου να προωθήσει το σχέδιο δολοφονίας του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με τους «Times of Israel».

Ο Μότι Μάμαν ο οποίος σύμφωνα με την Σιν Μπετ και την αστυνομία του Ισραήλ εισήχθη λαθραία στο Ιράν δύο φορές και έλαβε χρήματα για να εκτελέσει αποστολές για λογαριασμό της Τεχεράνης, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου όπου και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο Μαμάν, κατάγεται από την πόλη Ασκελόν στο νότιο Ισραήλ. Ήταν επιχειρηματίας που έζησε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Τουρκία, όπου είχε επιχειρηματικές και κοινωνικές σχέσεις με Τούρκους και Ιρανούς υπηκόους.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο Μαμάν εμφανίζεται μετανιωμένος, κάνοντας λόγο για «λάθος κρίση» του πελάτη του.

«Δεν έχουμε δει ακόμη το ερευνητικό υλικό, οπότε σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες της υπόθεσης», δήλωσε ο δικηγόρος, Εγιάλ Μπεσεργκλίκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα εβραιόφωνων μέσων ενημέρωσης.

«Μπορεί ήδη να ειπωθεί ότι πρόκειται για ένα άτομο που έχει βοηθήσει σημαντικά τις υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους του Ισραήλ, του οποίου τα παιδιά υπηρετούν στις δυνάμεις ασφαλείας και ο οποίος έκανε ένα λάθος στην κρίση του στο πλαίσιο της επιχείρησής του», ανέφερε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «συνεργάστηκε και συνεχίζει να συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές».

Πώς έφτασαν στη σύλληψη του Μάμαν

«Ο Ισραηλινός πολίτης μπήκε στο Ιράν... λαθραία μέσω των συνόρων κρυμμένος μέσα σε μια καμπίνα φορτηγού», ανέφερε μια δήλωση των IDF. «Συναντήθηκε με πρόσθετους πράκτορες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και του ζήτησαν να πραγματοποιήσει δραστηριότητες για το Ιράν στο ισραηλινό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης δολοφονικών επιθέσεων» ανακοίνωσε.

Ο Μότι Μάμαν, που τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, είχε δεχθεί εντολές για εκτέλεση διαφόρων αποστολών, μεταξύ αυτών και δολοφονίες ανώτατων αξιωματούχων του Ισραήλ.

Τον Απρίλιο του 2024, ο 73χρονος Μάμαν συμφώνησε, με τη μεσολάβηση δύο Τούρκων, του Andrey Farouk Aslan και του Junayd Aslan, να συναντηθεί με έναν πλούσιο επιχειρηματία που ζει στο Ιράν, ονόματι Έντι, για να προωθήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αναφέρει η Σιν Μπετ. Ταξίδεψε στην τουρκική πόλη Samandag, κοντά στη Συρία, και συναντήθηκε με δύο εκπροσώπους που έστειλε Ιρανός επιχειρηματίας, σύμφωνα με την Σιν Μπετ. Στο Samandag, ο Μάμαν και ο Ιρανός είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, αφού ο τελευταίος δεν κατάφερε να φύγει από το Ιράν.

Η επικοινωνία με τον ιρανό επιχειρηματία

Τον Μάιο του 2024, η Σιν Μπετ αναφέρει ότι ο Μάμαν ταξίδεψε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον Andrey, τον Junayd και τους δύο εκπροσώπους του Έντι. Αφού ο Ιρανός επιχειρηματίας προφανώς δεν μπόρεσε και πάλι να φύγει από το Ιράν και να ταξιδέψει στην Τουρκία, ο Ισραηλινός μεταφέρθηκε λαθραία στο Ιράν μέσω μιας χερσαίας διάβασης κοντά στην πόλη Βαν της ανατολικής Τουρκίας, αναφέρει η υπηρεσία ασφαλείας.

Μέσα στο Ιράν, ο Ισραηλινός συναντήθηκε με τον Έντι και ένα άλλο άτομο που ονομάζεται Khwaja, ο οποίος παρουσιάστηκε ως μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν. Ο Μότι Μάμαν παρουσιάστηκε επίσης ως ισραηλινός πολίτης κατά τη διάρκεια συνάντησης στο σπίτι του Έντι στο Ιράν, σύμφωνα με την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Έντι πρότεινε στον Μάμαν να εκτελέσουν διάφορες αποστολές στο Ισραήλ για το ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής χρημάτων και όπλων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, τη λήψη φωτογραφιών από πολυσύχναστους δημόσιους χώρους αλλά και να απειλεί ισραηλινούς αμάχους που λειτουργούσαν επίσης για λογαριασμό του Ιράν και δεν εκτέλεσαν τις αποστολές τους.

Ο Μότι Μάμαν είπε ότι θα το σκεφτεί και τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στο Ιράν.

Η υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι στο σπίτι του Έντι, ο Μάμαν συναντήθηκε με αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι του ζήτησαν να «προωθήσει δολοφονικές επιθέσεις» κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ. Οι ιρανοί αξιωματούχοι των πληροφοριών εξέτασαν επίσης την πιθανότητα δολοφονίας άλλων ανώτερων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, σύμφωνα με την έρευνα.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τον πολίτη να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες ως εκδίκηση για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγιε, του ηγέτη της Χαμάς, σε ιρανικό έδαφος τον Ιούλιο, την οποία η Τεχεράνη απέδωσε στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ισραηλινός ζήτησε προκαταβολικά 1 εκατομμύριο δολάρια πριν εκτελέσει οποιονδήποτε.

Την επόμενη μέρα, ο Μάμαν συναντήθηκε ξανά με τους αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπου συζήτησαν ξανά τα σχέδια δολοφονίας ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων. Άλλα σχέδια που συζητήθηκαν και προτάθηκαν να τα εκτελέσει ήταν να εντοπίσει Ρώσους ή Αμερικανούς και να τους αναθέσει να δολοφονήσουν Ιρανούς αντιφρονούντες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και να στρατολογήσει ένα μέλος της Μοσάντ ως διπλό πράκτορα.

Επίσης, σε αυτή τη συνάντηση, ο Μάμαν ζήτησε ένα εκατομμύριο δολάρια προκαταβολικά, αλλά οι ιρανοί πράκτορες πληροφοριών αρνήθηκαν το αίτημά του και είπαν ότι θα επικοινωνήσουν μαζί του στο μέλλον, αναφέρει η Σιν Μπετ

Σύμφωνα με την έρευνα, πριν φύγει για δεύτερη φορά από το Ιράν, ο Μότι Μάμαν έλαβε 5.000 ευρώ από έναν από τους πράκτορες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις

Πηγή: skai.gr

