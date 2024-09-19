Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, σύμφωνα με το οποίο, άγνωστοι έχουν καταγραφεί από drone την ώρα που λεηλατούν τις ράγες στον σιδηροδρομικό σταθμό και σπάνε τσιμεντένια περιβλήματα για να τραβήξουν τα καλώδια της ηλεκτρονικής σηματοδότησης.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να ερευνηθούν τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Κώστας Σπυρόπουλος.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να ερευνηθουν τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Κώστας Σπυρόπουλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.