Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου. Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε αρχικά στην προπόνηση της Πέμπτης (19/09), με τον Ντιέγκο Αλόνσο να δίνει και πάλι βάρος στην τακτική, ενώ έδειξε στους παίκτες του και αρκετό βίντεο, ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, την ερχόμενη Κυριακή.

Όπως υπογράμμισε, «ο Παναθηναϊκός δεδομένα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός και ουσιώδης». Και συνέχισε για την 11άδα:

«Εκείνο, που θα μας απασχολήσει μέχρι και την ημέρα του παιχνιδιού, είναι η σύνθεση στη μεσαία γραμμή και αν θα ξεκινήσει ο Ουναΐ. Ίσως ο Αλόνσο να θέλει να ''δέσει'' το Αράο-Μαξίμοβιτς και να βάλει τον Μαροκινό αντί του Μπακασέτα. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν άλλες αλλαγές».

Στη συνέχεια, δε, έκανε ειδική μνεία στον Ντραγκόφσκι, τονίζοντας πως έχει σταματήσει κάθε συζήτηση για ροτέισον στο τέρμα, θυμίζοντας ότι στην 3η του, ειδικά, χρονιά, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα πιο «εύκολα» ματς πρωταθλήματος έβαζε τον Λοντίγκιν και άφηνε τον Μπρινιόλι στον πάγκο. Στα πιο παλιά χρόνια, εξάλλου, κάτι αντίστοιχο με ροτέισον στα γκολπόστ έκανε ο Πεσέιρο, ο οποίος άλλαζε τον Μάλαρτζ με τον Γκαλίνοβιτς και ανάποδο.

