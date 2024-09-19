Αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο έπληξαν το βόρειο Ισραήλ σήμερα, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Σύμφωνα με τον IDF, ένα από τα drones προσέκρουσε έξω από τη βόρεια κοινότητα Ya'ara στη Δυτική Γαλιλαία. Από την πρόσκρουση φέρεται να τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Αρκετά ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν έξω από τη βόρεια κοινότητα Beit Hillel κοντά στο Kiryat Shmona, σύμφωνα με το IDF.

Το IDF λέει ότι η πρόσκρουση του drone κοντά στο Beit Hillel πυροδότησε πυρκαγιές, αλλά δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

לפני זמן קצר, זוהו נפילות של מספר כלי טיס בלתי מאוישים שחצו מלבנון סמוך לבית הלל. כוחות כיבוי פועלים בנקודה לכיבוי שריפה שפרצה במקום. אין נפגעים. לא זוהו נפילות במרחב היישוב.



בנוסף, זוהתה נפילה של כטב"ם נפץ סמוך למושב יערה. לא זוהו נפילות במרחב היישוב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 19, 2024

Οι Ισραηλινοί ξαναχτύπησαν τον Λίβανο - «Σε νέα φάση περνά ο πόλεμος»

Υπενθυμίζεται ότι μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήττοντας στόχους στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσε ο ισραηλινός στρατός την Πέμπτη, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης μετά τη μαζική επίθεση σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα.

Ο στρατός ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο Chihine, Tayibe, Blida, Meiss El Jabal, Aitaroun και Kfarkela στο νότιο Λίβανο, καθώς και μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Khiam.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετοί Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από πυρά αντιαρματικών πυραύλων από τον Λίβανο, αλλά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Τα νέα τελευταία ισραηλινά πλήγματα έρχονται καθώς η ανησυχία για κλιμάκωση της σύγκρουσης στα σύνορα με το νότιο Λίβανο αυξάνεται μετά και την τελευταία διπλή επίθεση.

Χθες, Τετάρτη, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 20 βλήματα στο Ισραήλ, τα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανέφερε ο στρατός.

Περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην περιοχή Mount Hermon από τα Υψίπεδα του Γκολάν, όπου το Ισραήλ έχει βασικές εγκαταστάσεις παρακολούθησης, κατασκοπείας και αεράμυνας.

«Ο πόλεμος περνά σε νέα φάση»

Την Τετάρτη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ είπε ότι ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο, περνά σε μια νέα φάση, με το επίκεντρο πλέον να μετατοπίζεται στα βόρεια σύνορα.

Είπε ότι περισσότερες στρατιωτικές μονάδες και πόροι αποστέλλονται στα σύνορα. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στα σύνορα περιλαμβάνουν την 98η Μεραρχία, έναν επίλεκτο σχηματισμό που περιλαμβάνει στοιχεία καταδρομέων και αλεξιπτωτιστών που μάχεται στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Τετάρτη να επιστρέψει τους Ισραηλινούς που εκκενώθηκαν «με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Πηγή: skai.gr

