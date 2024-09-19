Στόχος της νέας Επιτροπής είναι να χαμηλώσει τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, οι οποίες είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα με τον εκτελεστικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, σχετικά με την υποστήριξη για την ενεργειακή ασφάλειας της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η κ. φον ντερ Λάιεν ρωτήθηκε για την επιστολή που έστειλε στην Επιτροπή ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της οποίας ζητείται μία ευρωπαϊκή λύση στις στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας που οδηγούν σε μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή του ηλεκτρικού μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε ότι, πράγματι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, όπως για παράδειγμα, η πίεση της κλιματικής αλλαγής στα ενεργειακά συστήματά μας, καθώς και η ανάγκη μίας καλύτερης διασύνδεσης εντός της ΕΕ και των γειτόνων της.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, όντως, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά «μικρό».

«Συνολικά γνωρίζουμε ότι έχουμε στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, διαρθρωτικά πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και ένας πολύ σαφής στόχος της νέας Επιτροπής -κάτι το οποίο περιγράφεται και στην έκθεση Ντράγκι- είναι να χαμηλώσει διαρθρωτικά τις τιμές της ενέργειας», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την ίδια, προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει ένα μείγμα μέτρων που μπορούν να ληφθούν, όπως η διαφοροποίηση ενέργειας, οι τεράστιες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε και τον σημαντικό ρόλο της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Ανέφερε, επίσης, τη σημασία να εξοπλιστεί η αγορά με προσφορά ενέργειας, διότι, όπως είπε, η ΕΕ εξαρτάται πολύ από την παγκόσμια αγορά. «Όσο περισσότερο έχουμε εγχώρια ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε και τόσο χαμηλότερες είναι οι τιμές χωρίς καμία αμφιβολία», τόνισε.

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι η ΕΕ θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να περάσει τον χειμώνα, όπου το 80% των ενεργειακών σταθμών της χώρας έχει καταστραφεί. Την ίδια στιγμή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις δυσκολίες της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ουκρανία, που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη σοβαρή πρόκληση αυτόν τον χειμώνα από τη ρωσική εισβολή.

Όπως ανακοίνωσε θα διατεθεί στην Ουκρανία το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ από τα έσοδα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, για την κάλυψη των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών της χώρας αυτόν τον χειμώνα. Πρόσθεσε, δε, ότι ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής καυσίμων αποσυναρμολογείται στη Λιθουανία και θα ανοικοδομηθεί στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα η ΕΕ στοχεύει να αποκαταστήσει το 15% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας.

H Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι αύριο, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, θα μεταβεί στην Ουκρανία και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

