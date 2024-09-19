Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αμετάβλητο στο 5% αποφάσισε να κρατήσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού η Τράπεζα της Αγγλίας.

Η επιτροπή νομισματικών υποθέσεων τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου στα ίδια επίπεδα με ψήφους 8-1 υπέρ. Η μία ψήφος ήταν υπέρ της μείωσης στο 4,75%.

Τον περασμένο μήνα το επιτόκιο είχε μειωθεί από 5,25% σε 5%, στην πρώτη μείωση μετά από την περίοδο της πανδημίας και από τη σημαντική πτώση της τιμής του πληθωρισμού.

Η σημερινή απόφαση ακολουθεί τα στοιχεία που έδειξαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως το ύψος του πληθωρισμού παρέμεινε για τον Αύγουστο στο 2,2%, δηλαδή πάνω από το στόχο του 2% που έχεις ως όρο εντολής η κεντρική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε στην πρώτη μείωση επιτοκίων από την έναρξη της Covid-19, η οποία κινήθηκε επιθετικά, κόβοντας τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στο εύρος 4,75% - 5%.

Πηγή: skai.gr

