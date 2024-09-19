Πρόταση από το Ισραήλ για απελευθέρωση των ομήρων και τερματισμό των μαχών

Μια νέα συμφωνία με τη Χαμάς πρότεινε το Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως και θα τερματιστεί η μάχη στη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με ασφαλή διέλευση από τον θύλακα για τον ηγέτη της Χαμάς, Yahya Sinwar και τους συνεργάτες του, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Τι προβλέπει το προτεινόμενο σχέδιο

Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που φυλακίζονται στο Ισραήλ, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης για τη Γάζα, αναφέρει η έκθεση. Δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Gal Hirsch, ο υπεύθυνος της κυβέρνησης για τους ομήρους, είπε στις οικογένειες των ομήρων ότι η πρόταση παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε συνάντηση με αξιωματούχους των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγές που συναντήθηκαν με τον Hirsch λένε ότι η πρόταση ονομάζεται «συμφωνία ασφαλούς διέλευσης».

«Υπό το φως των δυσκολιών στις διαπραγματεύσεις και του χρόνου που κυλά για τη ζωή των ομήρων, θα θέλαμε να προτείνουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα συντομεύσει τα στάδια και θα επιτρέψει μια ταχύτερη συμφωνία», είπε ο αξιωματούχος.

Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων: Η κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει σθεναρά την πρότασή της για συμφωνία ομήρων

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ομήρων καλεί την κυβέρνηση να εκφράσει την πλήρη υποστήριξή της στην αναφερόμενη πρότασή της, σύμφωνα με την οποία όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως με αντάλλαγμα τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα και την ασφαλή διέλευση από τη Λωρίδα για τον ηγέτη της Χαμάς, Yahya Sinwar.

«Χαιρετίζουμε το νέο σχέδιο του Νετανιάχου», αναφέρει το φόρουμ σε δήλωση.

«Μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει και τους 101 ομήρους είναι η επιθυμία όλων των Ισραηλινών πολιτών και των οικογενειών των ομήρων. Η πρόταση ενισχύει την ασφάλεια στο Ισραήλ και καθιστά δυνατή την επίτευξη μιας συνολικής περιφερειακής διευθέτησης», αναφέρει το φόρουμ.

Η δήλωση προσθέτει ότι η πρόταση «παρουσιάστηκε στην Ουάσιγκτον ενώπιον ηγετών από αραβικές χώρες και έλαβε θετική απάντηση».

Το φόρουμ καλεί όλα τα μέλη της κυβέρνησης να υποστηρίξουν δημόσια την πρόταση.

Πηγή: skai.gr

