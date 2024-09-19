Απεγκλωβίστηκαν και οι τελευταίοι 10 τουρίστες που είχαν απομείνει στο φαράγγι της Σαμαριάς, μετά την τραγωδία της Τετάρτης και μάλιστα είχαν διανυκτερεύσει εκεί.

Οι 10 τουρίστες έκαναν ανάποδα τη διαδρομή και το μεσημέρι της Πέμπτης, βγήκαν πίσω στο Ξυλόσκαλο.

«Δέκα άτομα που παρέμεναν στον παλιό οικισμό Σαμαριάς βγήκαν από το φαράγγι. Οι άνθρωποι φιλοξενήθηκαν από τους φύλακες του δρυμού και ήρθαν στο Ξυλόσκαλο για να φύγουν. Έμειναν εκεί για λόγους ασφαλείας, γιατί είχαν καθυστερήσει στο μονοπάτι και έμειναν εκεί, διότι διαφορετικά θα ήταν όλο το απόγευμα στο μονοπάτι και θα κινδύνευαν και οι εργαζόμενοι και εκείνοι. Εμείς εν μέρει αποκρύψαμε αυτό που είχε συμβεί, για να περάσουν ένα βράδυ πιο ήρεμο. Δεν τους το είπαμε εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο zarpanews.gr ο Αλκιβιάδης Πενταράκης, εκπρόσωπος εργαζομένων στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.

«Δεν είχαμε καμιά ενημέρωση για την κακοκαιρία από καμιά υπηρεσία. Είδαμε το φαινόμενο την τελευταία στιγμή και είχαν ήδη μπει 1071 άτομα στο φαράγγι. Προσπαθήσαμε να είναι ασφαλείες. Δυστυχώς όμως μια πέτρα που έπεσε από ψηλά έφερε το τραγικό αποτέλεσμα. Υπάρχει επίσης έλλειψη γιατρού στην Αγία Ρουμέλη. Υπήρχε ένας γιατρός τουρίστας εκεί, αλλά η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη και η Γερμανίδα πέθανε», προσέθεσε ακόμα.

Πηγή: skai.gr

