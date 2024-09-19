Νετανιάχου κατά Στάρμερ: Υπονομεύει το Ισραήλ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την κατηγορία ότι «υπονομεύει» το Ισραήλ διατυπώνει σε βάρος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με δηλώσεις του στην Daily Mail.

Αφορμή για την έντονη κριτική από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό είναι οι κατά τον ίδιο «άστοχες» αποφάσεις της βρετανικής κυβέρνησης αναφορικά με τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ και με τη στάση έναντι της προοπτικής έκδοσης εντάλματος σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΠ).

«Μετά από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς η προηγούμενη βρετανική κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρη ως προς την υποστήριξή της. Δυστυχώς η νυν κυβέρνηση στέλνει μικτά μηνύματα. Λέει πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμυνας, αλλά υπονομεύει την ικανότητά μας να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα τόσο με την ανατροπή της θέσης της Βρετανίας έναντι των εξωφρενικών κατηγοριών που έχει κάνει ο εισαγγελέας του ΔΠΠ κατά του Ισραήλ, όσο και με το μπλοκάρισμα των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ την ώρα που πολεμάμε εναντίον της γενοκτονικής τρομοκρατικής οργάνωσης που πραγματοποίησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», δηλώνει ο κ. Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει αναστείλει 30 άδειες εξαγωγής όπλων από βρετανικές εταιρείες προς το Ισραήλ και επίσης έχει άρει τις ενστάσεις κατά του διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου και του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας.

«Αυτές οι άστοχες αποφάσεις δε θα κάμψουν την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να νικήσει τη Χαμάς», προσθέτει ο Ισραηλινός ηγέτης.

Υπενθυμίζει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει σκοτώσει και απαγάγει Βρετανούς υπηκόους και παρομοιάζει τον πόλεμο της χώρας του κατά της Χαμάς με την ηρωική αντίσταση των Βρετανών απέναντι στους Ναζί.

Παρατηρεί επίσης ότι η Βρετανία βιώνει ανησυχητική έξαρση αντισημιτισμού «σε πανεπιστήμια, κέντρα πόλης και σε πολλά σημεία της χώρας».

Εκπρόσωπος του Foreign Office σχολίασε πως η Βρετανία παραμένει «φίλη του Ισραήλ», αλλά ότι υπάρχουν ανησυχίες για τη συμμόρφωση της χώρας με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στον τρόπο με τον οποίο ασκεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

